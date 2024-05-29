НАТО обратился к Зеленскому с тайной просьбой по поводу членства Украины — The Telegraph
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НАТО обратился к Зеленскому с тайной просьбой по поводу членства Украины — The Telegraph

Зеленский
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Источник:  The Telegraph

Как удалось узнать The Telegraph, руководство Альянса не публично призвало украинского лидера Владимира Зеленского не обращаться в течение 2024 года к НАТО с вопросом о поддержке членства Украины в блоке.

НАТО пока не готов к решительным действиям относительно Украины

Анонимные источники журналистов рассказывают, что во время саммита НАТО в Вашингтоне, который должен состояться с 9 по 11 июля, команде Владимира Зеленского не предложат ничего, что помогло бы Украине продвинуться на пути к членству в Альянсе.

Одна из ключевых причин такой задержки — страх отдельных членов блока, которые боятся быть вовлечены в полномасштабную войну с Россией.

Инсайдеры также подтвердили, что администрации Джо Байдена и Олафа Шольцы "крайне скептически" относятся к перспективе дальнейшего продвижения Украины на пути полноправного членства в НАТО в этом году.

Анонимные источники добавили, что официальный Вашингтон не так сильно обеспокоен, как Берлин, однако обе столицы пугает угроза со стороны России для других членов Альянса.

США и Германия настойчиво предостерегли Украину от установления жестких сроков вступления в НАТО. По этой причине Зеленского якобы попросили не оказывать давления на отдельных союзников, чтобы они снова выступили в поддержку четкого графика присоединения Украины, — пишет издание.

В НАТО поддержали декларацию касательно ударов Украины западным оружием по РФ

Недавно официально стало известно, что Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран-членов Североатлантического альянса дать разрешение Украине бить по легитимным милитарным целям на территории РФ западным оружием.

Что важно понимать, это коллективное решение дает парламентариям стран-членов Альянса инструмент для давления на свои правительства в этом вопросе.

Мы вставили эти поправки. Они были поддержаны большинством, но не всеми членами-делегациями. Было проголосовано. Финально мы имеем текст, призывающий правительства стран-членов НАТО дать разрешение Украине бить по легитимным милитарным целям на территории РФ, — рассказал нардеп, глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Это решение НАТО уже поддержали французский и немецкий лидеры Эммануэль Макрон и Олаф Шольц.

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