Как удалось узнать The Telegraph, руководство Альянса не публично призвало украинского лидера Владимира Зеленского не обращаться в течение 2024 года к НАТО с вопросом о поддержке членства Украины в блоке.
НАТО пока не готов к решительным действиям относительно Украины
Анонимные источники журналистов рассказывают, что во время саммита НАТО в Вашингтоне, который должен состояться с 9 по 11 июля, команде Владимира Зеленского не предложат ничего, что помогло бы Украине продвинуться на пути к членству в Альянсе.
Одна из ключевых причин такой задержки — страх отдельных членов блока, которые боятся быть вовлечены в полномасштабную войну с Россией.
Инсайдеры также подтвердили, что администрации Джо Байдена и Олафа Шольцы "крайне скептически" относятся к перспективе дальнейшего продвижения Украины на пути полноправного членства в НАТО в этом году.
Анонимные источники добавили, что официальный Вашингтон не так сильно обеспокоен, как Берлин, однако обе столицы пугает угроза со стороны России для других членов Альянса.
В НАТО поддержали декларацию касательно ударов Украины западным оружием по РФ
Недавно официально стало известно, что Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран-членов Североатлантического альянса дать разрешение Украине бить по легитимным милитарным целям на территории РФ западным оружием.
Что важно понимать, это коллективное решение дает парламентариям стран-членов Альянса инструмент для давления на свои правительства в этом вопросе.
Это решение НАТО уже поддержали французский и немецкий лидеры Эммануэль Макрон и Олаф Шольц.
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