НАТО звернувся до Зеленського з таємним проханням щодо членства України — The Telegraph

Як вдалося дізнатися виданню The Telegraph, керівництво Альянсу непублічно закликало українського лідера Володимира Зеленського не звертатися протягом 2024 року до НАТО щодо підтримки членства України в блоці.

НАТО наразі не готовий до рішучих дій щодо України

Анонімні джерела журналістів розповідають, що під час саміту НАТО у Вашингтоні, який повинен відбутися з 9 до 11 липня, команді Володимира Зеленського не запропонують нічого, що допомогло б Україні просунутися на шляху до членства в Альянсі.

Одна з ключових причин такої затримки — страх окремих членів блоку, які бояться бути втягнутими у повномасштабну війну з Росією.

Інсайдери також підтвердили, що адміністрації Джо Байдена та Олафа Шольці "вкрай скептично” ставляться до перспективи подальшого просування України на шляху до повноправного членства в НАТО цього року".

Анонімні джерела також додали, що офіційний Вашингтон не так сильно стурбований, як Берлін, однак обидві столиці лякає загроза з боку Росії для інших членів альянсу".

США і Німеччина наполегливо застерегли Україну від встановлення твердих термінів вступу до НАТО. З цієї причини Зеленського нібито попросили не чинити тиску на окремих союзників, щоб вони знову виступили на підтримку чіткого графіка приєднання України, — пише видання. Поширити

У НАТО підтримали декларацію щодо ударів України західною зброєю по РФ

Нещодавно офіційно стало відомо, що Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн-членів Північноатлантичного альянсу дати дозвіл Україні бити по легітимних мілітарних цілях на території РФ західною зброєю.

Що важливо розуміти, це колективне рішення дає парламентарям країн-членів Альянсу інструмент для тиску на свої уряди щодо цього питання.

Ми вставили ці правки. Вони були підтримані більшістю, але не всіма членами-делегаціями. Було проголосовано. Фінально ми маємо текст, який закликає уряди країн-членів НАТО дати таки дозвіл Україні бити по легітимних мілітарних цілях на території РФ, — розповів нардеп, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Поширити

Також це рішення НАТО уже підтримали французький та німецький лідери Еммануель Макрон та Олаф Шольц.