США и Германия выступили против установления сроков членства Украины в НАТО
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Политика
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США и Германия выступили против установления сроков членства Украины в НАТО

Флаги стран НАТО
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Источник:  The Telegraph

Представители США и Германии призвали президента Владимира Зеленского не потребовать установить четкие сроки членства Украины в Альянсе на предстоящем саммите в Вашингтоне.

Почему США и Германия против установления четких сроков вступления Украины в НАТО

Журналисты издания со ссылкой на лицо, близкое к позиции администрации президента США Джо Байдена по этому вопросу отмечают, что Берлин и Вашингтон предостерегают Украину от требований по установлению четких сроков вступления в Альянс.

В материале издания подчеркивается, что США и Германия предупреждают Зеленского, чтобы он не требовал от НАТО невозможного.

Они очень скептически относятся к тому, чтобы продвинуть Украину дальше путем полноправного членства в НАТО в этом году. США, возможно, не так озабочены, как Германия, но их беспокоит угроза со стороны России для остальных членов Альянса, — объясняет собеседник издания.

В прошлом году президент Украины назвал абсурдным то, что НАТО не определило сроки приглашения и членства Украины в Альянсе.

Высшие должностные лица пришли к выводу, что страны, поддерживающие вступление Украины, "создали слишком большое давление" вокруг этого решения.

Подчеркивается, что на саммите НАТО в Вильнюсе вопрос членства Украины стал ключевым и привел к расколу среди членов Альянса.

Великобритания и Франция настаивали, чтобы в итоговом заявлении было слово "приглашение", чтобы подтвердить, что речь идет о политическом препятствии, а не о решении, которое блокирует членство Украины.

Собеседники издания отмечают, что подобная ситуация на саммите в Вашингтоне может сыграть в пользу Дональда Трампа.

Поэтому Зеленского попросили не "давить" на страны, которые могли бы вновь выступить в поддержку четкого графика присоединения Украины.

Что Украине предложат вместо определения четких сроков вступления в НАТО

Украинцам предложат "мост" или "путь" к вступлению в качестве демонстрации поддержки процесса.

По словам двух дипломатов, этот пакет мер поддержки должен показать, что "путь к членству становится короче по мере того, как Украина защищается от российской агрессии".

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