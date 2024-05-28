Представники США та Німеччини закликали президента Володимира Зеленського не вимагати встановити чітки терміни членства України в Альянсі на майбутньому саміті у Вашингтоні.

Чому США та Німеччина проти встановлення чітких термінів вступу України до НАТО

Журналісти видання із посиланням на особу, близьку до позиції адміністрації президента США Джо Байдена з цього питання зазначають, що Берлін і Вашингтон застерігають Україну від вимог, щодо встановлення чітких термінів стосовно вступу в Альянс.

У матеріалі видання підкреслюється, що США та Німеччина попереджають Зеленського, щоб він не вимагав від НАТО “неможливого”.

Вони дуже скептично ставляться до того, щоб просунути Україну далі шляхом до повноправного членства в НАТО цього року. США, можливо, не так занепокоєні, як Німеччина, але їх турбує загроза з боку Росії для решти членів Альянсу, — пояснює співрозмовник видання. Поширити

Минулого року президент України назвав абсурдним те, що НАТО не визначило термінів запрошення і членства України в Альянсі.

Вищі посадові особи дійшли висновку, що країни, які підтримують вступ України, "створили занадто великий тиск" навколо цього рішення.

Підкреслюється, що на саміті НАТО у Вільнюсі питання членства України стало ключовим і призвело до розколу серед членів Альянсу.

Велика Британія і Франція наполягали, щоб у підсумковій заяві було слово "запрошення", щоб підтвердити, що йдеться про політичну перешкоду, а не про рішення, яке блокує членство України.

Співрозмовники видання зазначають, що подібна ситуація на саміті у Вашингтоні може зіграти на користь Дональду Трампу.

Через це Зеленського попросили не "тиснути" на країни, які б могли знову виступити на підтримку чіткого графіка приєднання України.

Що Україні запропонують замість визначення чітких термінів вступу до НАТО

Українцям запропонують "міст" або "шлях" до вступу як демонстрацію підтримки процесу.

За словами двох дипломатів, цей пакет заходів підтримки має показати, що "шлях до членства стає коротшим у міру того, як Україна захищається від російської агресії".