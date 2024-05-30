FT узнало про ахиллесову пяту НАТО в случае войны с Россией
Категория
Мир
Дата публикации

FT узнало про ахиллесову пяту НАТО в случае войны с Россией

НАТО
Читати українською
Источник:  Financial Times

Как сообщает издание Financial Times, члены Альянса располагают мизерным количеством сил и средств ПВО, необходимых для должного прикрытия стран "восточного фланга" в случае вторжения России.

НАТО не готов к войне с Россией на 100%

По словам инсайдера, имеющего доступ к планам обороны блока, разработанным в прошлом году, члены Альянса смогут найти менее 5% средств ПВО, которые требовались бы для надлежащей защиты стран "восточного фланга" в случае вторжения Российской Федерации.

Анонимный источник в дипломатических кругах утверждает, что возможность полноценной защиты неба НАТО расценивается как одна из наиболее важных составляющих.

По состоянию на сегодняшний день таких возможностей нет, — заявил инсайдер.

Согласно данным журналистов, именно ПВО — "самая большая дыра" в планах обороны Альянса, и это факт, который известен всем.

Что важно понимать, обновленные планы обороны НАТО уже предусматривают гораздо более высокие требования к готовности ПВО, чем раньше, и союзники будут инвестировать в эти возможности.

Следует отметить, что, несмотря на проблемы с количеством ПВО, Альянс все же помогает Украине, поставляя эти системы защиты.

Как в Европе пытаются решить проблему с нехваткой количества ПВО

Как уже упоминалось ранее, недавно премьеры Греции Кириакос Мицотакис и Польши Дональд Туск обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен с призывом возглавить инициативу по созданию совместного щита противовоздушной обороны (ПВО), который бы финансировался на средства ЕС.

Политик официально подтвердила это предложение от премьеров обоих государств, когда снова призвала к созданию совместных оборонных проектов.

Кроме того, недавно Туск заявил о соглашении с Европейским инвестиционным банком, согласно которому Варшава сможет привлечь до 300 млн евро на спутниковый компонент для защиты неба.

Что интересно, Берлин крайне осторожно реагирует на идею Греции и Польши о создании новой европейской системы противовоздушной обороны (ПВО) во главе с официальным Брюсселем.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский озвучил ожидания Украины от саммита НАТО в Вашингтоне
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
НАТО меняет позицию по поводу перспективы членства Украины
Флаги НАТО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский провел разговор с генсеком НАТО — первые детали
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?