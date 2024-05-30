Как сообщает издание Financial Times, члены Альянса располагают мизерным количеством сил и средств ПВО, необходимых для должного прикрытия стран "восточного фланга" в случае вторжения России.

НАТО не готов к войне с Россией на 100%

По словам инсайдера, имеющего доступ к планам обороны блока, разработанным в прошлом году, члены Альянса смогут найти менее 5% средств ПВО, которые требовались бы для надлежащей защиты стран "восточного фланга" в случае вторжения Российской Федерации.

Анонимный источник в дипломатических кругах утверждает, что возможность полноценной защиты неба НАТО расценивается как одна из наиболее важных составляющих.

По состоянию на сегодняшний день таких возможностей нет, — заявил инсайдер. Поделиться

Согласно данным журналистов, именно ПВО — "самая большая дыра" в планах обороны Альянса, и это факт, который известен всем.

Что важно понимать, обновленные планы обороны НАТО уже предусматривают гораздо более высокие требования к готовности ПВО, чем раньше, и союзники будут инвестировать в эти возможности.

Следует отметить, что, несмотря на проблемы с количеством ПВО, Альянс все же помогает Украине, поставляя эти системы защиты.

Как в Европе пытаются решить проблему с нехваткой количества ПВО

Как уже упоминалось ранее, недавно премьеры Греции Кириакос Мицотакис и Польши Дональд Туск обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен с призывом возглавить инициативу по созданию совместного щита противовоздушной обороны (ПВО), который бы финансировался на средства ЕС.

Политик официально подтвердила это предложение от премьеров обоих государств, когда снова призвала к созданию совместных оборонных проектов.

Кроме того, недавно Туск заявил о соглашении с Европейским инвестиционным банком, согласно которому Варшава сможет привлечь до 300 млн евро на спутниковый компонент для защиты неба.

Что интересно, Берлин крайне осторожно реагирует на идею Греции и Польши о создании новой европейской системы противовоздушной обороны (ПВО) во главе с официальным Брюсселем.