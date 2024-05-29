Зеленский провел разговор с генсеком НАТО — первые детали
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский провел разговор с генсеком НАТО — первые детали

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Что обсудил Зеленский с генсеком НАТО

Как отметил Владимир Зеленский, одной из тем обсуждений стал Саммит мира, который пройдет 15-16 июня.

Зеленский рассказал, что поблагодарил Гутерреша за активную поддержку формулы мира и саммита мира.

Президент напомнил, что все пункты формулы мира, которые планируется обсудить на саммите мира, основываются на Уставе ООН и на базовых человеческих ценностях.

Именно поэтому участие ООН важно для глобальных усилий, добавил Зеленский.

Что известно о Саммите мира

Саммит мира по войне в Украине пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. Российскую Федерацию не приглашали на заседание, впрочем, она сможет принять участие в следующих встречах.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель считает попытки России помешать проведению Глобального саммита мира в Швейцарии лучшим свидетельством реальной важности этого форума для установления справедливого мира в Украине.

Недавно Зеленский публично пригласил Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина посетить саммит.

Как отметила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин, пока решения об участии Китая нет. В то же время, Пекин поддерживает "конференцию, которую будут признавать как Россия, так и Украина".

Согласно данным Bloomberg, Байден, в свою очередь, может пропустить саммит из-за запланированного мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

В Соединенных Штатах заявили, что их страна примет участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, однако пока неизвестно, кто именно поедет на это мероприятие.

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