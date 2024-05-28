Несмотря на яростное сопротивление России. Боррель подчеркнул важность проведения Саммита мира
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Политика
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Несмотря на яростное сопротивление России. Боррель подчеркнул важность проведения Саммита мира

Боррель
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Источник:  Укринформ

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель считает попытки России помешать проведению Глобального саммита мира в Швейцарии лучшим свидетельством реальной важности этого форума для установления справедливого мира в Украине.

Россия оказывает безумное давление проведению Саммита мира — Боррель

Высокий представитель ЕС оценил действия России по препятствованию проведению Саммита мира в Швейцарии, где более 80 стран будут обсуждать украинскую "формулу мира".

Об этом он заявил в Брюсселе на заседании министров обороны стран Евросоюза.

Сейчас в переговорах (по Саммиту мира в Швейцарии — ред.) оказывается безумное давление на всех для того, чтобы этот июньский форум был успешным.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Глава внешнеполитического ведомства ЕС

Он подчеркнул, что Россия делает то же, но чтобы сорвать саммит, и давит на страны, в частности БРИКС, чтобы они не участвовали в швейцарской мирной конференции, предлагая провести какую-нибудь подобную встречу в Москве.

Если они (россияне) так сильно не хотят, чтобы страны присоединялись к мирному саммиту в Швейцарии, значит, этот форум действительно очень важен.

Страны ЕС обсуждают разрешение Украине бить по военным целям на территории РФ

Боррель заявил, что такой шаг приемлем с точки зрения международного права, поскольку атаки Москвы на Украину идут с территории России.

Министры обороны Евросоюза 28 мая обсуждают, позволить ли Украине наносить удары по целям в глубине территории России с помощью оружия, отправленного государствами-членами.

Я уверен, что некоторые будут выдвигать на обсуждение риск эскалации, но вы должны сбалансировать риск эскалации и необходимость защиты Украины.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование Украиной западного оружия против целей в России не сделает НАТО частью конфликта.

Снятие ограничений — это национальные решения, а не решения всего НАТО. Некоторые союзники не вводили таких ограничений на вооружение, которые они поставили Украине, другие же ввели. Я считаю, что сейчас пора пересмотреть эти ограничения, — сказал генсек НАТО.

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