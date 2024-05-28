Несмотря на яростное сопротивление России. Боррель подчеркнул важность проведения Саммита мира

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель считает попытки России помешать проведению Глобального саммита мира в Швейцарии лучшим свидетельством реальной важности этого форума для установления справедливого мира в Украине.

Россия оказывает безумное давление проведению Саммита мира — Боррель

Высокий представитель ЕС оценил действия России по препятствованию проведению Саммита мира в Швейцарии, где более 80 стран будут обсуждать украинскую "формулу мира".

Об этом он заявил в Брюсселе на заседании министров обороны стран Евросоюза.

Сейчас в переговорах (по Саммиту мира в Швейцарии — ред.) оказывается безумное давление на всех для того, чтобы этот июньский форум был успешным. Жозеп Боррель Глава внешнеполитического ведомства ЕС

Он подчеркнул, что Россия делает то же, но чтобы сорвать саммит, и давит на страны, в частности БРИКС, чтобы они не участвовали в швейцарской мирной конференции, предлагая провести какую-нибудь подобную встречу в Москве.

Если они (россияне) так сильно не хотят, чтобы страны присоединялись к мирному саммиту в Швейцарии, значит, этот форум действительно очень важен.

Страны ЕС обсуждают разрешение Украине бить по военным целям на территории РФ

Боррель заявил, что такой шаг приемлем с точки зрения международного права, поскольку атаки Москвы на Украину идут с территории России.

Министры обороны Евросоюза 28 мая обсуждают, позволить ли Украине наносить удары по целям в глубине территории России с помощью оружия, отправленного государствами-членами.

Я уверен, что некоторые будут выдвигать на обсуждение риск эскалации, но вы должны сбалансировать риск эскалации и необходимость защиты Украины. Поделиться

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование Украиной западного оружия против целей в России не сделает НАТО частью конфликта.