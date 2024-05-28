Несмотря на яростное сопротивление России. Боррель подчеркнул важность проведения Саммита мира

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель считает попытки России помешать проведению Глобального саммита мира в Швейцарии лучшим свидетельством реальной важности этого форума для установления справедливого мира в Украине.
Россия оказывает безумное давление проведению Саммита мира — Боррель
Высокий представитель ЕС оценил действия России по препятствованию проведению Саммита мира в Швейцарии, где более 80 стран будут обсуждать украинскую "формулу мира".
Об этом он заявил в Брюсселе на заседании министров обороны стран Евросоюза.
Он подчеркнул, что Россия делает то же, но чтобы сорвать саммит, и давит на страны, в частности БРИКС, чтобы они не участвовали в швейцарской мирной конференции, предлагая провести какую-нибудь подобную встречу в Москве.
Если они (россияне) так сильно не хотят, чтобы страны присоединялись к мирному саммиту в Швейцарии, значит, этот форум действительно очень важен.
Страны ЕС обсуждают разрешение Украине бить по военным целям на территории РФ
Боррель заявил, что такой шаг приемлем с точки зрения международного права, поскольку атаки Москвы на Украину идут с территории России.
Министры обороны Евросоюза 28 мая обсуждают, позволить ли Украине наносить удары по целям в глубине территории России с помощью оружия, отправленного государствами-членами.
Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование Украиной западного оружия против целей в России не сделает НАТО частью конфликта.
Снятие ограничений — это национальные решения, а не решения всего НАТО. Некоторые союзники не вводили таких ограничений на вооружение, которые они поставили Украине, другие же ввели. Я считаю, что сейчас пора пересмотреть эти ограничения, — сказал генсек НАТО.
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