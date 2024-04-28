Боррель дал прогноз о продолжительности войны РФ против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Боррель дал прогноз о продолжительности войны РФ против Украины

Жозеп Боррель
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Источник:  DW

Европейский Союз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пообещал стране свою поддержку и намерен продолжать ее вплоть до окончания боевых действий.

Боррель считает, что война закончится не скоро

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде в воскресенье, 28 апреля, сказал, что он не ожидает скорого завершения войны РФ против Украины.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин может отложить любое решение «по крайней мере, до президентских выборов в Соединенных Штатах этой осенью».

Тем временем нам нужно поддержать народ Украины. Мы обязались поддерживать Украину, когда началась война, мы должны продолжать поддерживать Украину, пока украинцы не смогут сопротивляться и пока Путин не решит остановить эту войну.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

ЕС увеличил оборонные расходы на фоне войны России против Украины

В апреле президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления на Европейском саммите по безопасности и обороне сказала, что с начала полномасштабной войны России против Украины Европа начала компенсировать многолетнее недофинансирование секторов безопасности и обороны.

По ее словам, национальные оборонные бюджеты стран-членов выросли в среднем на 20% с 2022 года.

В то же время мы больше тратим вместе на общие возможности и проекты. Европейский фонд мира разрешил мобилизовать 6,1 млрд евро для поддержки Вооруженных сил Украины с летальным и нелетальным оборудованием и снабжением.

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