Европейский Союз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пообещал стране свою поддержку и намерен продолжать ее вплоть до окончания боевых действий.

Боррель считает, что война закончится не скоро

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде в воскресенье, 28 апреля, сказал, что он не ожидает скорого завершения войны РФ против Украины.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин может отложить любое решение «по крайней мере, до президентских выборов в Соединенных Штатах этой осенью».

Тем временем нам нужно поддержать народ Украины. Мы обязались поддерживать Украину, когда началась война, мы должны продолжать поддерживать Украину, пока украинцы не смогут сопротивляться и пока Путин не решит остановить эту войну. Жозеп Боррель Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

🔴LIVE: HR/VP @JosepBorrellF joins @wef World Economic Forum Special Meeting on "Stakeholder dialogue North to South, East to West: Rebuilding Trust", with Sri Lanka FM @alisabrypc, Saudi Arabia FM Prince @FaisalbinFarhan & WEF President @borgebrende https://t.co/AyxTy3nBGd — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) April 28, 2024

ЕС увеличил оборонные расходы на фоне войны России против Украины

В апреле президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления на Европейском саммите по безопасности и обороне сказала, что с начала полномасштабной войны России против Украины Европа начала компенсировать многолетнее недофинансирование секторов безопасности и обороны.

По ее словам, национальные оборонные бюджеты стран-членов выросли в среднем на 20% с 2022 года.

В то же время мы больше тратим вместе на общие возможности и проекты. Европейский фонд мира разрешил мобилизовать 6,1 млрд евро для поддержки Вооруженных сил Украины с летальным и нелетальным оборудованием и снабжением.