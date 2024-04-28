Европейский Союз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пообещал стране свою поддержку и намерен продолжать ее вплоть до окончания боевых действий.
Боррель считает, что война закончится не скоро
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде в воскресенье, 28 апреля, сказал, что он не ожидает скорого завершения войны РФ против Украины.
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин может отложить любое решение «по крайней мере, до президентских выборов в Соединенных Штатах этой осенью».
ЕС увеличил оборонные расходы на фоне войны России против Украины
В апреле президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления на Европейском саммите по безопасности и обороне сказала, что с начала полномасштабной войны России против Украины Европа начала компенсировать многолетнее недофинансирование секторов безопасности и обороны.
По ее словам, национальные оборонные бюджеты стран-членов выросли в среднем на 20% с 2022 года.
В то же время мы больше тратим вместе на общие возможности и проекты. Европейский фонд мира разрешил мобилизовать 6,1 млрд евро для поддержки Вооруженных сил Украины с летальным и нелетальным оборудованием и снабжением.
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