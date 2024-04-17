ЕС существенно увеличил оборонные расходы на фоне войны России против Украины

С начала полномасштабной войны России против Украины Европа начала компенсировать многолетнее недофинансирование секторов безопасности и обороны, поэтому национальные оборонные бюджеты стран-членов выросли в среднем на 20% с 2022 года.

Оборонные бюджеты стран Евросоюза постоянно растут

ВПК стран Европы работают на полную мощность.

Об этом в Брюсселе во время выступления на Европейском саммите по безопасности и обороне заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Европейская оборона является задачей для всей Европы — ее стран-членов и стран-членов, которые должны тесно сотрудничать друг с другом. Страны увеличили оборонные расходы, их национальные оборонные бюджеты выросли на 20% с 2022 года. Это была компенсация за годы недостаточного финансирования. В то же время мы больше тратим вместе на общие возможности и проекты. Европейский фонд мира разрешил мобилизовать 6,1 млрд евро для поддержки Вооруженных сил Украины с летальным и нелетальным оборудованием и снабжением. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

Она отметила, что в рамках Европейского оборонного фонда европейские страны больше инвестируют вместе в развитие современных возможностей в таких критически важных областях, как военно-морской флот, воздушные средства, системы раннего предотвращения космического базирования и средства кибернетической защиты.

В рамках последнего предложения по формированию Европейской программы оборонной промышленности Еврокомиссия предлагает выделить на такие цели дополнительно 1,5 млрд евро из бюджета ЕС. Это, по мнению Урсулы фон дер Ляен, позволит дальше продвигаться в укреплении суверенитета Европы.

Позвольте мне быть очень четкой в том, что европейский суверенитет никогда не будет достигаться в результате наших партнеров и друзей. Очевидно, что это никогда не подрывает важность и необходимость нашего Альянса НАТО. Де-факто, что более суверенной будет Европа, в частности, в обороне, это будет важно для усиления НАТО, поскольку страны-члены будут иметь единый набор сил. Но ключевым положением европейского суверенитета является способность брать на себя ответственность за то, что для нас важно и даже экзистенциально.

В Европе возможна масштабная война

По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, война РФ против Украины — это не то единственное, чего стоит бояться жителям Евросоюза.

Дипломат обращает внимание на то, что риск новой войны в Европе не фантазия, а это значит, что европейцы должны найти новые способы, чтобы профинансировать подготовку к ней. Поделиться

Его заявление прозвучало сразу после того, как несколько европейских военных и политических лидеров недавно предупредили, что Путин может ворваться в НАТО уже в ближайшем будущем.

Над нами, несомненно, нависает война… и обычная война высокой интенсивности в Европе больше не фантазия.

По словам Борреля, именно РФ угрожает Европе своей войной в Украине и гибридными атаками на страны ЕС.

Дипломат призывает не игнорировать опасность, несмотря на то, что "война начнется не завтра".