ЄС суттєво збільшив оборонні витрати на тлі війни Росії проти України

З початку повномасштабної війни Росії проти України Європа почала компенсувати багаторічне недофінансування секторів безпеки й оборони, тож національні оборонні бюджети країн-членів зросли, у середньому, на 20% з 2022 року.
Оборонні бюджети країн Євросоюзу невпинно зростають
ВПК країн Європи працюють на повну потужність.
Про це у Брюсселі під час виступу на Європейському саміті з безпеки й оборони заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Вона зауважила, що в рамках Європейського оборонного фонду європейські країни більше інвестують разом у розвиток сучасних спроможностей в таких критично важливих сферах, як військово-морський флот, повітряні засоби, системи раннього запобігання космічного базування та засоби кібернетичного захисту.
В рамках останньої пропозиції щодо формування Європейської програми оборонної промисловості, Єврокомісія пропонує виділити на такі цілі додатково 1,5 млрд євро із бюджету ЄС. Це, на думку Урсули фон дер Ляєн, дозволить просуватися далі у зміцненні суверенітету Європи.
Дозвольте мені бути дуже чіткою в тому, що європейський суверенітет ніколи не буде досягатися внаслідок наших партнерів та друзів. Очевидно, що це ніколи не буде підривати важливість та необхідність нашого Альянсу НАТО. Де-факто, що більш суверенною буде Європа, зокрема, в обороні, це буде важливим для посилення НАТО, оскільки країни-члени матимуть єдиний набір сил. Але ключовим положенням європейського суверенітету є здатність брати на себе відповідальність за те, що є для нас важливим та навіть екзистенційним.
У Європі можлива масштабна війна
На переконання голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, війна РФ проти України — це не те єдине, чого варто боятися мешканцям Євросоюзу.
Його заява пролунала одразу після того, як кілька європейських військових та політичних лідерів нещодавно попередили, що Путін може вдертися в НАТО уже в найближчому майбутньому.
Над нами, безсумнівно, нависає війна… і звичайна війна високої інтенсивності в Європі більше не є фантазією.
За словами Борреля, саме РФ загрожує Європі своєю війною в Україні та гібридними атаками на країни ЄС.
Дипломат закликає не ігнорувати небезпеку попри те, що “війна почнеться не завтра”.
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