Журналісти дізналися про новий таємний план Євросоюзу щодо України

Згідно з даними видання Euractiv, офіційний Брюссель уже розробив проєкт рамкового документа про безпекові зобов’язання ЄС перед Україною.
ЄС шукає новий спосіб захисту України
За словами журналістів, у проєкті від 8 квітня перераховані зусилля влади Євросоюзу, які передбачають політичну, військову та фінансову допомогу Києву.
Окрім того, наголошується, що забов’язання офіційного Брюсселя у сфері безпеки та національні двосторонні зобов’язання, укладені між державами-членами Євросоюзу та Україною, "доповнюють один одного та підсилюють один одного".
ЄС "сприятиме координації між державами-членами Європейського Союзу та співпрацюватиме з іншими партнерами щодо виконання відповідних зобов’язань у сфері безпеки".
Що відомо про деталі цього проєкта
Насамперед йдеться про те, що Брюссель перегляне зобов’язання блоку щодо безпеки не пізніше ніж через десять років з дати цієї заяви.
Що цікаво, у документі немає списку нових зобов’язань, однак все-таки згадуються сфери, де підтримку можна розширити.
Нещодавно створений Фонд допомоги Україні — частина позабюджетного Європейського фонду миру (EPF) — матиме бюджет у розмірі 5 мільярдів євро на 2024 рік.
За слова європейських політиків, у найближчі декілька років можна передбачити подальші порівняльні щорічні збільшення.
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