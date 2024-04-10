Журналісти дізналися про новий таємний план Євросоюзу щодо України
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Журналісти дізналися про новий таємний план Євросоюзу щодо України

ЄС
Джерело:  Euractiv

Згідно з даними видання Euractiv, офіційний Брюссель уже розробив проєкт рамкового документа про безпекові зобов’язання ЄС перед Україною.

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За словами журналістів, у проєкті від 8 квітня перераховані зусилля влади Євросоюзу, які передбачають політичну, військову та фінансову допомогу Києву.

Європейський Союз і Україна погоджуються, що безпекові зобов’язання Європейського Союзу перед Україною залишатимуться в силі у той час, як Україна буде йти своїм європейським шляхом, — йдеться у проєкті.

Окрім того, наголошується, що забов’язання офіційного Брюсселя у сфері безпеки та національні двосторонні зобов’язання, укладені між державами-членами Євросоюзу та Україною, "доповнюють один одного та підсилюють один одного".

ЄС "сприятиме координації між державами-членами Європейського Союзу та співпрацюватиме з іншими партнерами щодо виконання відповідних зобов’язань у сфері безпеки".

Що відомо про деталі цього проєкта

Насамперед йдеться про те, що Брюссель перегляне зобов’язання блоку щодо безпеки не пізніше ніж через десять років з дати цієї заяви.

Що цікаво, у документі немає списку нових зобов’язань, однак все-таки згадуються сфери, де підтримку можна розширити.

Нещодавно створений Фонд допомоги Україні — частина позабюджетного Європейського фонду миру (EPF) — матиме бюджет у розмірі 5 мільярдів євро на 2024 рік.

За слова європейських політиків, у найближчі декілька років можна передбачити подальші порівняльні щорічні збільшення.

Щодо військової тренувальної місії ЄС (EUMAM) у документі сказано, що "майбутні цілі підготовки повинні постійно коригуватися з точки зору чисельності та навичок відповідно до бойових потреб, висловлених Збройними Силами України, та в координації з партнерами".

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