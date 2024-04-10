Журналисты узнали о новом тайном плане Евросоюза касательно Украины

Согласно данным издания Euractiv, официальный Брюссель уже разработал проект рамочного документа о обязательствах по безопасности ЕС перед Украиной.

ЕС ищет новый способ защиты Украины

По словам журналистов, в проекте от 8 апреля перечислены усилия властей Евросоюза, предусматривающие политическую, военную и финансовую помощь Киеву.

Европейский Союз и Украина соглашаются, что обязательства Европейского Союза перед Украиной будут оставаться в силе в то время, как Украина будет идти своим европейским путем, — сказано в проекте. Поделиться

Кроме того, сообщается, что обязательства официального Брюсселя в сфере безопасности и национальные двусторонние обязательства, заключенные между государствами-членами Евросоюза и Украиной, "дополняют друг друга и усиливают друг друга".

ЕС "будет способствовать координации между государствами-членами Европейского Союза и будет сотрудничать с другими партнерами по выполнению соответствующих обязательств в сфере безопасности".

Что известно о деталях этого проекта

Прежде всего, речь идет о том, что Брюссель пересмотрит обязательства блока по безопасности не позднее чем через десять лет с даты этого заявления.

Что интересно, в документе нет списка новых обязательств, однако все же упоминаются сферы, где можно расширить поддержку.

Недавно созданный Фонд помощи Украине — часть внебюджетного Европейского фонда мира (EPF) — будет иметь бюджет в размере 5 миллиардов евро на 2024 год.

По словам европейских политиков, в ближайшие несколько лет можно предусмотреть дальнейшие сравнительные ежегодные прибавки.