Журналисты узнали о новом тайном плане Евросоюза касательно Украины

Согласно данным издания Euractiv, официальный Брюссель уже разработал проект рамочного документа о обязательствах по безопасности ЕС перед Украиной.
ЕС ищет новый способ защиты Украины
По словам журналистов, в проекте от 8 апреля перечислены усилия властей Евросоюза, предусматривающие политическую, военную и финансовую помощь Киеву.
Кроме того, сообщается, что обязательства официального Брюсселя в сфере безопасности и национальные двусторонние обязательства, заключенные между государствами-членами Евросоюза и Украиной, "дополняют друг друга и усиливают друг друга".
ЕС "будет способствовать координации между государствами-членами Европейского Союза и будет сотрудничать с другими партнерами по выполнению соответствующих обязательств в сфере безопасности".
Что известно о деталях этого проекта
Прежде всего, речь идет о том, что Брюссель пересмотрит обязательства блока по безопасности не позднее чем через десять лет с даты этого заявления.
Что интересно, в документе нет списка новых обязательств, однако все же упоминаются сферы, где можно расширить поддержку.
Недавно созданный Фонд помощи Украине — часть внебюджетного Европейского фонда мира (EPF) — будет иметь бюджет в размере 5 миллиардов евро на 2024 год.
По словам европейских политиков, в ближайшие несколько лет можно предусмотреть дальнейшие сравнительные ежегодные прибавки.
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