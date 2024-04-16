Туск назвав нове головне завдання Євросоюзу щодо Росії

За словами польського прем’єра Дональда Туска, просто зараз Єврокомісія повинна зробити все можливе, щоб зупинити переміщення у Балтійському морі "тіньового флоту" Росії, який нелегально перевозить російську нафту.

Туск закликає нейтралізувати “тіньовий флот" Росії

З заявою з цього приводу він виступив під час спільної пресконференції з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен 15 квітня у Варшаві.

За словами Туска, він налаштований зробити "все можливе", щоб підтримати зусилля Фредеріксен, і щоб Єврокомісія зупинила пересування кораблів з російською нафтою.

Це має бути європейське рішення про зупинку функціонування цього флоту з де-факто нелегального перевезення (нафти. — Ред.), що загрожує екологічній безпеці у Балтійському морі. Дональд Туск Прем’єр Польщі

Як наголошує політик, його країна не залишить Копенгаген наодинці з цією проблемою.

Метте Фредеріксен звернула увагу на те, що і Польща, і Данія "хочуть позбутися цих російських кораблів, і не важливо, ходять вони під російським прапором чи ні".

За її словами, найкращим рішенням була б підготовка на рівні Єврокомісії рекомендацій для країн-членів ЄС щодо можливої реакції на цей флот.

Прем’єрка Данії пообіцяла, що це питання мають намір обговорювати і надалі.

Європа дедалі активніше готується до можливої війни

Також стало відомо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і прем’єрка Данії Метте Фредеріксен обговорили ідею "залізного купола" для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни.

Радий, що прем’єрка позитивно відреагувала на пропозицію Польщі приєднатися до проєкту створення ефективного "залізного купола" для захисту європейського неба від потенційних ракетних ударів. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Що важливо розуміти, "Залізний купол" — це назва ізраїльської системи протиповітряної оборони, яку нерідко використовують як загальну назву на позначення системи захисту неба.