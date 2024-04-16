Туск назвав нове головне завдання Євросоюзу щодо Росії

За словами польського прем’єра Дональда Туска, просто зараз Єврокомісія повинна зробити все можливе, щоб зупинити переміщення у Балтійському морі "тіньового флоту" Росії, який нелегально перевозить російську нафту.
Туск закликає нейтралізувати “тіньовий флот" Росії
З заявою з цього приводу він виступив під час спільної пресконференції з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен 15 квітня у Варшаві.
За словами Туска, він налаштований зробити "все можливе", щоб підтримати зусилля Фредеріксен, і щоб Єврокомісія зупинила пересування кораблів з російською нафтою.
Як наголошує політик, його країна не залишить Копенгаген наодинці з цією проблемою.
Метте Фредеріксен звернула увагу на те, що і Польща, і Данія "хочуть позбутися цих російських кораблів, і не важливо, ходять вони під російським прапором чи ні".
За її словами, найкращим рішенням була б підготовка на рівні Єврокомісії рекомендацій для країн-членів ЄС щодо можливої реакції на цей флот.
Прем’єрка Данії пообіцяла, що це питання мають намір обговорювати і надалі.
Європа дедалі активніше готується до можливої війни
Також стало відомо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і прем’єрка Данії Метте Фредеріксен обговорили ідею "залізного купола" для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни.
Що важливо розуміти, "Залізний купол" — це назва ізраїльської системи протиповітряної оборони, яку нерідко використовують як загальну назву на позначення системи захисту неба.
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