Під час нового засідання Радбезу ООН представники ЄС, США та України поклали відповідальність за інциденти на ЗАЕС на Росію, яка окупувала ядерний об'єкт, та відкинули “божевільні звинувачення” країни-агресорки.

Винятково Росія є відповідальною за ситуацію на ЗАЕС

Російська Федерація несе повну відповідальність за ризики для ядерної безпеки, які вона створює на захопленій Запорізькій АЕС, йдеться в заяві країн Євросоюзу, України та інших європейських держав, — заявив постпред ЄС при ООН Ставрос Ламбрінідіс. Поширити

Постпред ЄС звернув увагу на те, що вперше в історії країна, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, незаконно захопила атомну електростанцію одного зі своїх сусідів.

За словами заступника постпреда США при Організації Роберта Вуда, контроль російських загарбників над Запорізькою АЕС, а також експлуатація електростанції некваліфікованим персоналом, посилюють ризики для безпеки великого ядерного об’єкту в Україні.

Російська Федерація намагається звинувачувати Україну в атаках на ЗАЕС, сподіваючись зняти з порядку денного питання деокупації станції.Єдиною першопричиною всіх ризиків для ядерної безпеки є неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України. Сергій Кислиця Постійний представник України при ООН

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція перевела всі реактори у стан "холодного зупину". 13 квітня останній блок перевели у цей стан.

За словами української сторони, це вкрай важливо для уникнення ядерної катастрофи.

Також нещодавно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під окупацією РФ.

Що важливо розуміти, нове рішення очільника Кремля є загрозою для української станції та підвищує ризики аварії.