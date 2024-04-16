Під час нового засідання Радбезу ООН представники ЄС, США та України поклали відповідальність за інциденти на ЗАЕС на Росію, яка окупувала ядерний об'єкт, та відкинули “божевільні звинувачення” країни-агресорки.
Винятково Росія є відповідальною за ситуацію на ЗАЕС
Постпред ЄС звернув увагу на те, що вперше в історії країна, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, незаконно захопила атомну електростанцію одного зі своїх сусідів.
За словами заступника постпреда США при Організації Роберта Вуда, контроль російських загарбників над Запорізькою АЕС, а також експлуатація електростанції некваліфікованим персоналом, посилюють ризики для безпеки великого ядерного об’єкту в Україні.
Що відомо про ситуацію на ЗАЕС
Запорізька атомна електростанція перевела всі реактори у стан "холодного зупину". 13 квітня останній блок перевели у цей стан.
За словами української сторони, це вкрай важливо для уникнення ядерної катастрофи.
Також нещодавно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під окупацією РФ.
Що важливо розуміти, нове рішення очільника Кремля є загрозою для української станції та підвищує ризики аварії.
Нелегітимний президент РФ планує повернути Запорізьку АЕС в експлуатацію вже у 2024 році.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-