Сумасшедшие обвинения. Россия не смогла обмануть Совбез ООН
Категория
Мир
Дата публикации

Сумасшедшие обвинения. Россия не смогла обмануть Совбез ООН

Радбез ООН
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Источник:  Укринформ

Во время нового заседания Совбеза ООН представители ЕС, США и Украины возложили ответственность за инциденты на ЗАЭС в Россию, которая оккупировала ядерный объект, и отвергли "сумасшедшие обвинения" страны-агрессорки.

Исключительно Россия ответственна за ситуацию на ЗАЭС

Российская Федерация несет полную ответственность за риски для ядерной безопасности, которые она создает на захваченной Запорожской АЭС, — заявил постпред ЕС при ООН Ставрос Ламбринидис.

Постпред ЕС обратил внимание на то, что впервые в истории страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, незаконно захватила атомную электростанцию одного из своих соседей.

По словам заместителя постпреда США при Организации Роберта Вуда, контроль российских захватчиков над Запорожской АЭС, а также эксплуатация электростанции неквалифицированным персоналом, усугубляют риски безопасности для большого ядерного объекта в Украине.

Российская Федерация пытается обвинять Украину в атаках на ЗАЭС, надеясь снять с повестки дня вопрос о деоккупации станции. Единственной первопричиной всех рисков для ядерной безопасности является непровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины.

Сергей Кислица

Сергей Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Недавно стало известно, что российский диктатор Владимир Путин сообщил МАГАТЭ, что Кремль планирует перезапустить находящуюся под оккупацией РФ украинскую Запорожскую АЭС.

Что важно понимать, новое решение главы Кремля представляет угрозу украинской станции и повышает риски аварии.

Нелегитимный президент РФ планирует вернуть Запорожскую АЭС в эксплуатацию уже в 2024 году.

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