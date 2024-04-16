Во время нового заседания Совбеза ООН представители ЕС, США и Украины возложили ответственность за инциденты на ЗАЭС в Россию, которая оккупировала ядерный объект, и отвергли "сумасшедшие обвинения" страны-агрессорки.
Исключительно Россия ответственна за ситуацию на ЗАЭС
Постпред ЕС обратил внимание на то, что впервые в истории страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, незаконно захватила атомную электростанцию одного из своих соседей.
По словам заместителя постпреда США при Организации Роберта Вуда, контроль российских захватчиков над Запорожской АЭС, а также эксплуатация электростанции неквалифицированным персоналом, усугубляют риски безопасности для большого ядерного объекта в Украине.
Что известно о ситуации на ЗАЭС
Недавно стало известно, что российский диктатор Владимир Путин сообщил МАГАТЭ, что Кремль планирует перезапустить находящуюся под оккупацией РФ украинскую Запорожскую АЭС.
Что важно понимать, новое решение главы Кремля представляет угрозу украинской станции и повышает риски аварии.
Нелегитимный президент РФ планирует вернуть Запорожскую АЭС в эксплуатацию уже в 2024 году.
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