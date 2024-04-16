Туск назвал новую главную задачу Евросоюза касательно России
Категория
Экономика
Дата публикации

Туск назвал новую главную задачу Евросоюза касательно России

Дональд Туск
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Источник:  Укринформ

По словам польского премьера Дональда Туска, прямо сейчас Еврокомиссия должна сделать все возможное, чтобы остановить перемещение в Балтийском море "теневого флота" России, нелегально перевозящего российскую нефть.

Туск призывает нейтрализовать "теневой флот" России

С заявлением по этому поводу он выступил во время совместной пресс-конференции с премьером Дании Мэтте Фредериксен 15 апреля в Варшаве.

По словам Туска, он настроен сделать "все возможное", чтобы поддержать усилия Фредериксен и чтобы Еврокомиссия остановила передвижение кораблей с российской нефтью.

Это должно быть европейское решение об остановке функционирования этого флота с де-факто нелегальной перевозкой (нефти. — ред.), угрожающей экологической безопасности в Балтийском море.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер Польши

Как отмечает политик, его страна не оставит Копенгаген наедине с этой проблемой.

Мэтте Фредериксен обратила внимание на то, что и Польша, и Дания "хотят избавиться от этих российских кораблей, и не важно, ходят они под российским флагом или нет".

По ее словам, лучшим решением была бы подготовка на уровне Еврокомиссии рекомендаций для стран-членов ЕС о возможной реакции на этот флот.

Премьер Дании пообещала, что этот вопрос намерены обсуждать и дальше.

Европа все активнее готовится к возможной войне

Также стало известно, что премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер Дании Мэтте Фредериксен обсудили идею "железного купола" для защиты европейских городов от воздушных атак на случай войны.

Рад, что премьер положительно отреагировала на предложение Польши присоединиться к проекту создания эффективного "железного купола" для защиты европейского неба от потенциальных ракетных ударов.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Что важно понимать, "Железный купол" — это название израильской системы противовоздушной обороны, которую нередко используют как общее название для обозначения системы защиты неба.

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