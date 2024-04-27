В ЕС предупредили о возможном ослаблении поддержки Украины и назвали причину

Поддержка Украины Брюсселем может ослабиться, если в результате всеевропейских выборов свое присутствие в Европарламенте усилят пророссийские радикальные партии.
В Евросоюзе может усилиться влияние РФ
С таким предупреждением выступила депутат Европарламента, заместитель председателя делегации ЕП в комитет Ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон.
По словам политика, она одобрительно оценивает работу Европейского парламента нынешнего созыва в вопросах поддержки Украины.
Виола фон Крамон обращает внимание на то, что парламент находился в авангарде поддержки Украины, оказывая военную, финансовую, юридическую и гуманитарную поддержку.
Агенты Кремля уже пытаются влиять на работу ЕС
Как отмечает евродепутат, каждый раз, когда во время пленарного заседания выступает кто-то из ультраправой "Альтернативы для Германии" AFD или из других правых партий, начинает звучать "голос Кремля".
Что важно понимать, выборы в Европарламент должны пройти 6–9 июня 2024 года.
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