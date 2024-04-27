В ЕС предупредили о возможном ослаблении поддержки Украины и назвали причину

Поддержка Украины Брюсселем может ослабиться, если в результате всеевропейских выборов свое присутствие в Европарламенте усилят пророссийские радикальные партии.

В Евросоюзе может усилиться влияние РФ

С таким предупреждением выступила депутат Европарламента, заместитель председателя делегации ЕП в комитет Ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон.

По словам политика, она одобрительно оценивает работу Европейского парламента нынешнего созыва в вопросах поддержки Украины.

Виола фон Крамон обращает внимание на то, что парламент находился в авангарде поддержки Украины, оказывая военную, финансовую, юридическую и гуманитарную поддержку.

Но (я) очень боюсь будущего: если многие из нас не будут переизбраны, если правые окажутся сильнее, поддержка Украины может уменьшиться, — предупреждает политик. Поделиться

Агенты Кремля уже пытаются влиять на работу ЕС

Как отмечает евродепутат, каждый раз, когда во время пленарного заседания выступает кто-то из ультраправой "Альтернативы для Германии" AFD или из других правых партий, начинает звучать "голос Кремля".

Чем больше у вас таких голосов, тем сложнее в целом получить сильную поддержку. У вас все еще будет поддержка (после выборов. — ред.). Но если у вас будет больше голосов пропутинских, прокремлевских и пророссийских, я думаю, что это будет сложнее и эта поддержка не будет целостной. Я все еще оптимистичная, но я тоже немного обеспокоена, — поделилась своими мыслями по этому поводу Виола фон Крамон. Поделиться

Что важно понимать, выборы в Европарламент должны пройти 6–9 июня 2024 года.