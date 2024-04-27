Украина готова. Посол Евросоюза выступила с громким заявлением
Категория
Политика
Дата публикации

Украина готова. Посол Евросоюза выступила с громким заявлением

Украина и ЕС
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По словам госпожи посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Дипломатка рассчитывает, что они начнутся уже через 2 месяца.

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться в скором времени

Катарина Матернова обращает внимание на то, что политический сигнал о начале переговоров с Украиной и Молдовой со стороны официального Брюсселя был послан еще в декабре 2023 года.

Как отмечает госпожа посол, Украина не просто сейчас находится на верном пути, а уже готова к официальным переговорам.

По ее словам, очевидно, остались реформы, которые следует продолжать.

Несмотря на это, по мнению дипломатки, их можно реализовывать на фоне переговоров о вступлении.

Поэтому я не могу гарантировать, но могу сказать, что очень надеюсь, что переговоры начнутся в июне, — прогнозирует Катарина Матернова.

Как эту ситуацию комментирует Ольга Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина недавно заявила, что переговоры о вступлении Украины должны официально начаться в первой половине года, то есть до завершения председательства Бельгии в ЕС.

Мы рассчитываем, что утверждение переговорной рамки и начало переговоров о вступлении Украины состоятся в рамках бельгийского председательства, согласно достигнутым договоренностям.

Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Стоит обратить внимание на то, что привязка к концу июня как к предельной дате — не случайна, ведь с 1 июля в ЕС начинается председательство Венгрии.

Официальный Будапешт выступает против членства Украины, поскольку имеет тесные связи с российскими властями.

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