По словам госпожи посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Дипломатка рассчитывает, что они начнутся уже через 2 месяца.
Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться в скором времени
Катарина Матернова обращает внимание на то, что политический сигнал о начале переговоров с Украиной и Молдовой со стороны официального Брюсселя был послан еще в декабре 2023 года.
Как отмечает госпожа посол, Украина не просто сейчас находится на верном пути, а уже готова к официальным переговорам.
По ее словам, очевидно, остались реформы, которые следует продолжать.
Несмотря на это, по мнению дипломатки, их можно реализовывать на фоне переговоров о вступлении.
Как эту ситуацию комментирует Ольга Стефанишина
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина недавно заявила, что переговоры о вступлении Украины должны официально начаться в первой половине года, то есть до завершения председательства Бельгии в ЕС.
Стоит обратить внимание на то, что привязка к концу июня как к предельной дате — не случайна, ведь с 1 июля в ЕС начинается председательство Венгрии.
Официальный Будапешт выступает против членства Украины, поскольку имеет тесные связи с российскими властями.
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