За словами пані посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Дипломатка розраховує, що вони розпочнуться уже за 2 місяці.
Переговори про вступ України до Євросоюзу можуть початися незабаром
Катаріна Матернова звертає увагу на те, що політичний сигнал щодо початку переговорів з Україною та Молдовою з боку офіційного Брюсселю було надіслано ще в грудні 2023 року.
Як зазначає пані посол, Україна не просто зараз знаходиться на вірному шляху, а уже готова до офіційних перемовин.
За її словами, очевидно, залишились реформи, які потрібно продовжувати.
Попри це, на переконання дипломатки, їх можна реалізовувати на тлі перемовин про вступ.
Як цю ситуацію коментує Ольга Стефанішина
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина нещодавно заявила, що переговори про вступ України мають офіційно розпочатися в першій половині року, тобто до завершення головування Бельгії в ЄС.
Варто звернути увагу на те, що прив’язка до кінця червня як до граничної дати — не випадкова, адже з 1 липня у ЄС починається головування Угорщини.
Офіційний Будапешт виступає проти членства України, адже має тісні зв’язки з російською владою.
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