Україна готова. Пані посол Євросоюзу виступила з гучною заявою
Категорія
Політика
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Україна готова. Пані посол Євросоюзу виступила з гучною заявою

Україна та ЄС

За словами пані посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Дипломатка розраховує, що вони розпочнуться уже за 2 місяці.

Переговори про вступ України до Євросоюзу можуть початися незабаром

Катаріна Матернова звертає увагу на те, що політичний сигнал щодо початку переговорів з Україною та Молдовою з боку офіційного Брюсселю було надіслано ще в грудні 2023 року.

Як зазначає пані посол, Україна не просто зараз знаходиться на вірному шляху, а уже готова до офіційних перемовин.

За її словами, очевидно, залишились реформи, які потрібно продовжувати.

Попри це, на переконання дипломатки, їх можна реалізовувати на тлі перемовин про вступ.

Тому я не можу гарантувати, але можу сказати, що дуже сподіваюся, що переговори розпочнуться в червні, — прогнозує Катаріна Матернова.

Як цю ситуацію коментує Ольга Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина нещодавно заявила, що переговори про вступ України мають офіційно розпочатися в першій половині року, тобто до завершення головування Бельгії в ЄС. 

"Ми розраховуємо, що затвердження переговорної рамки та початок переговорів про вступ України відбудуться в рамках бельгійського головування, відповідно до досягнутих домовленостей",

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Варто звернути увагу на те, що прив’язка до кінця червня як до граничної дати — не випадкова, адже з 1 липня у ЄС починається головування Угорщини.

Офіційний Будапешт виступає проти членства України, адже має тісні зв’язки з російською владою.

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