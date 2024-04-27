За словами пані посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Дипломатка розраховує, що вони розпочнуться уже за 2 місяці.

Переговори про вступ України до Євросоюзу можуть початися незабаром

Катаріна Матернова звертає увагу на те, що політичний сигнал щодо початку переговорів з Україною та Молдовою з боку офіційного Брюсселю було надіслано ще в грудні 2023 року.

Як зазначає пані посол, Україна не просто зараз знаходиться на вірному шляху, а уже готова до офіційних перемовин.

За її словами, очевидно, залишились реформи, які потрібно продовжувати.

Попри це, на переконання дипломатки, їх можна реалізовувати на тлі перемовин про вступ.

Тому я не можу гарантувати, але можу сказати, що дуже сподіваюся, що переговори розпочнуться в червні, — прогнозує Катаріна Матернова. Поширити

Як цю ситуацію коментує Ольга Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина нещодавно заявила, що переговори про вступ України мають офіційно розпочатися в першій половині року, тобто до завершення головування Бельгії в ЄС.

"Ми розраховуємо, що затвердження переговорної рамки та початок переговорів про вступ України відбудуться в рамках бельгійського головування, відповідно до досягнутих домовленостей", Ольга Стефанішина Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Варто звернути увагу на те, що прив’язка до кінця червня як до граничної дати — не випадкова, адже з 1 липня у ЄС починається головування Угорщини.