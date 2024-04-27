У ЄС попередили про можливе ослаблення підтримки України й назвали причину

Підтримка України Брюсселем може ослабитися, якщо в результаті загальноєвропейських виборів свою присутність у Європарламенті посилять проросійські радикальні партії.
У Євросоюзі може посилитися вплив РФ
З таким попередженням виступила депутатка Європарламенту, заступниця голови делегації ЄП до комітету Асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон.
За словами політикині, вона схвально оцінює роботу Європейського парламенту нинішнього скликання з питання підтримки України.
Віола фон Крамон звертає увагу на те, що парламент був в авангарді підтримки України, надаючи військову, фінансову, юридичну та гуманітарну підтримку.
Агенти Кремля уже намагаються впливати на роботу ЄС
Як зазначає євродепутатка, щоразу, коли під час пленарного засідання виступає хтось із ультраправої "Альтернативи для Німеччини" AFD або з інших правих партій, то починає лунати "голос Кремля".
Що важливо розуміти, вибори у Європарламент повинні пройти 6-9 червня 2024 року.
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