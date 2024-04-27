У ЄС попередили про можливе ослаблення підтримки України й назвали причину

Підтримка України Брюсселем може ослабитися, якщо в результаті загальноєвропейських виборів свою присутність у Європарламенті посилять проросійські радикальні партії.

У Євросоюзі може посилитися вплив РФ

З таким попередженням виступила депутатка Європарламенту, заступниця голови делегації ЄП до комітету Асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон.

За словами політикині, вона схвально оцінює роботу Європейського парламенту нинішнього скликання з питання підтримки України.

Віола фон Крамон звертає увагу на те, що парламент був в авангарді підтримки України, надаючи військову, фінансову, юридичну та гуманітарну підтримку.

Але (я) дуже боюся майбутнього: якщо багато хто з нас не буде переобраний, якщо праві виявляться сильнішими, підтримка України може зменшитися, — попереджає політикиня. Поширити

Агенти Кремля уже намагаються впливати на роботу ЄС

Як зазначає євродепутатка, щоразу, коли під час пленарного засідання виступає хтось із ультраправої "Альтернативи для Німеччини" AFD або з інших правих партій, то починає лунати "голос Кремля".

Що більше у вас таких голосів, то складніше загалом отримати сильну підтримку. У вас усе ще буде підтримка (після виборів. — Ред.). Але якщо у вас буде більше голосів пропутінських, прокремлівських і проросійських, я думаю, що це буде складніше, і ця підтримка не буде цілісною. Я все ще оптимістична, але я також трохи занепокоєна, — поділилася своїми думками з цього приводу Віола фон Крамон. Поширити

Що важливо розуміти, вибори у Європарламент повинні пройти 6-9 червня 2024 року.