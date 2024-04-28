Боррель дав прогноз щодо тривалості війни РФ проти України
Категорія
Світ
Дата публікації

Боррель дав прогноз щодо тривалості війни РФ проти України

Жозеп Боррель
Джерело:  DW

Європейський Союз із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пообіцяв країні свою підтримку і має намір продовжувати її аж до закінчення бойових дій.

Боррель вважає, що війна закінчиться не скоро

Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, виступаючи на сесії Всесвітнього економічного форуму в Ер-Ріяді в неділю, 28 квітня, сказав, що він не очікує скорого завершення війни РФ проти України.

Він підкреслив, що президент Росії Володимир Путін може відкласти будь-яке рішення «принаймні до президентських виборів у Сполучених Штатах цієї осені».

Тим часом нам потрібно підтримати народ України. Ми зобов’язалися підтримувати Україну, коли почалася війна, ми маємо продовжувати підтримувати Україну, поки українці не зможуть чинити опір і поки Путін не вирішить зупинити цю війну.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики

ЄС збільшив оборонні витрати на тлі війни Росії проти України

У квітні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Європейському саміті з безпеки й оборони сказала, що з початку повномасштабної війни Росії проти України Європа почала компенсувати багаторічне недофінансування секторів безпеки й оборони.

За її словами, національні оборонні бюджети країн-членів зросли, у середньому, на 20% з 2022 року.

Водночас ми більше витрачаємо разом на спільні спроможності та проєкти. Європейський фонд миру дозволив мобілізувати 6,1 млрд євро для підтримки Збройних сил України з летальним та нелетальним обладнанням і постачанням.

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