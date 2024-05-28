Боррель підкреслив важливість проведення Саміту миру попри шалений спротив Росії

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель вважає спроби Росії перешкодити проведенню Глобального саміту миру у Швейцарії найкращим свідченням реальної важливості цього форуму для встановлення справедливого миру в Україні.
Росія чинить шалений тиск проведенню Саміту миру — Боррель
Високий представник ЄС оцінив дії Росії щодо перешкоджання проведенню Саміту миру у Швейцарії, де понад 80 країн обговорюватимуть українську “формулу миру”.
Про це він заявив у Брюсселі перед засіданням міністрів оборони країн Євросоюзу.
Він наголосив, що Росія робить те саме, але щоб зірвати саміт, і тисне на країни, зокрема БРІКС, аби вони не брали участі у швейцарській мирній конференції, пропонуючи провести якусь подібну зустріч у Москві.
Якщо вони (росіяни) так сильно не хочуть, щоб країни долучались до мирного саміту у Швейцарії, значить, цей форум є справді дуже важливим.
Країни ЄС обговорюють дозвіл Україні бити по військовим цілям на території РФ
Боррель заявив, що такий крок є прийнятним з погляду міжнародного права, оскільки атаки Москви на Україну йдуть з території Росії.
Міністри оборони Євросоюзу 28 травня обговорюють, чи дозволити Україні завдавати ударів по цілях у глибині території Росії за допомогою зброї, відправленої державами-членами.
Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що використання Україною західної зброї проти цілей у Росії не зробить НАТО частиною конфлікту.
Зняття обмежень — це національні рішення, а не рішення всього НАТО. Деякі союзники не вводили таких обмежень на озброєння, які вони поставили Україні, інші ж — запровадили. Я вважаю, що зараз настав час переглянути ці обмеження, — сказав генсек НАТО.
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