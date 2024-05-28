Боррель підкреслив важливість проведення Саміту миру попри шалений спротив Росії

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель вважає спроби Росії перешкодити проведенню Глобального саміту миру у Швейцарії найкращим свідченням реальної важливості цього форуму для встановлення справедливого миру в Україні.

Росія чинить шалений тиск проведенню Саміту миру — Боррель

Високий представник ЄС оцінив дії Росії щодо перешкоджання проведенню Саміту миру у Швейцарії, де понад 80 країн обговорюватимуть українську “формулу миру”.

Про це він заявив у Брюсселі перед засіданням міністрів оборони країн Євросоюзу.

Зараз у переговорах (щодо Саміту миру у Швейцарії — ред.) чиниться шалений тиск на всіх для того, щоб цей червневий форум був успішним. Жозеп Боррель Голова зовнішньополітичного відомства ЄС

Він наголосив, що Росія робить те саме, але щоб зірвати саміт, і тисне на країни, зокрема БРІКС, аби вони не брали участі у швейцарській мирній конференції, пропонуючи провести якусь подібну зустріч у Москві.

Якщо вони (росіяни) так сильно не хочуть, щоб країни долучались до мирного саміту у Швейцарії, значить, цей форум є справді дуже важливим.

Країни ЄС обговорюють дозвіл Україні бити по військовим цілям на території РФ

Боррель заявив, що такий крок є прийнятним з погляду міжнародного права, оскільки атаки Москви на Україну йдуть з території Росії.

Міністри оборони Євросоюзу 28 травня обговорюють, чи дозволити Україні завдавати ударів по цілях у глибині території Росії за допомогою зброї, відправленої державами-членами.

Я впевнений, що деякі висуватимуть на обговорення ризик ескалації, але ви повинні збалансувати ризик ескалації та необхідність захисту України. Поширити

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що використання Україною західної зброї проти цілей у Росії не зробить НАТО частиною конфлікту.