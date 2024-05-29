Зеленський провів розмову з генсеком НАТО — перші деталі

Що обговорив Зеленський з генсеком НАТО

Як зазначив Володимир Зеленський, однією із тем обговорень став Саміт миру, який пройде 15-16 червня.

Зеленський розповів, що подякував Гутеррешу за активну підтримку формули миру та саміту миру.

Президент нагадав, що всі пункти формули миру, які планується обговорити на саміті миру, ґрунтуються на Статуті ООН та базових людських цінностях.

Саме тому участь ООН важлива для глобальних зусиль, — додав Зеленський. Поширити

Що відомо про Саміт миру

Саміт миру щодо війни в Україні пройде у Швейцарії з 15 по 16 червня. Російську Федерацію не запрошували на засідання, втім вона матиме змогу взяти участь в наступних зустрічах.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель вважає спроби Росії перешкодити проведенню Глобального саміту миру у Швейцарії найкращим свідченням реальної важливості цього форуму для встановлення справедливого миру в Україні.

Нещодавно Зеленський публічно запросив Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіна відвідати саміт.

Як відзначила речниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін, наразі рішення щодо участі Китаю немає. Водночас Пекін підтримує "конференцію, яку визнаватимуть як Росія, так й Україна".

Згідно з даними Bloomberg, Байден, своєю чергою, може пропустити саміт через запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.