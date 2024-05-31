Генсек НАТО ответил на новые угрозы Путина после решения касательно Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обращает внимание на то, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин уже более двух лет угрожает Западу "эскалацией" из-за оборонного сотрудничества с Украиной, однако это всего лишь пустословие.

НАТО не пугают угрозы диктора Путина

Как отметил генсек блока, угрозы официальной Москвы не являются чем-то принципиально новым.

Мы с 2022 года оказываем помощь Украине… Долгое время Путин запугивал нас, побуждая не делать этого. Он еще перед началом вторжения в феврале 2022 года предостерегал нас не помогать Украине и угрожал последствиями… Поэтому здесь ничего нового. Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Кроме того, Столтенберг еще раз повторил заявление, с которым он выступил накануне встречи НАТО, о том, что Украина должна бить по России, чтобы защищаться.

Украина имеет право на самооборону (натовское оружие), и это не делает НАТО участником войны, — добавил он. Поделиться

По словам генсека, в случае эскалации ответственна именно Россия, как это было не раз в течение последних двух лет.

Путин впервые прокомментировал разрешение Украине атаковать Россию западным оружием

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин не скрывает, что испугался решения отдельных союзников Киева, разрешивших ВСУ атаковать военные цели на территории РФ западным оружием.

После этого он снова заговорил о потенциальном "глобальном конфликте".

Диктатор в очередной раз цинично заявил, что постоянная "эскалация" может привести к серьезным последствиям.