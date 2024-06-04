НАТО предоставит Украине пакет безопасности для приближения ее членства в Альянсе — Defense News

НАТО намерена предложить Украине пакет помощи по вопросам безопасности во время ежегодного саммита Алянса, который состоится летом этого года в Вашингтоне. Однако предполагается, что этот пакет не удовлетворит просьбу Украины о членстве в НАТО на фоне вторжения РФ.

Что известно о планах НАТО передать пакет помощи

Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что кроме обнародования пакета в июле, 32 страны заканчивают подготовку ряда двусторонних соглашений в поддержку Украины к саммиту, 13 из которых уже заключены.

Члены Североатлантического союза предложат целый пакет достижений, которые будут служить мостом для их членства в Североатлантическом союзе. Частью этого пакета будет речь, на которой мы опишем стремление Украины к членству в самой декларации, — подчеркнула она во время круглого стола Группы писателей по обороне в понедельник. Поделиться

По ее словам, частично это будет означать определение двусторонней поддержки, которая сейчас оказывается Украине и передача ее под командование НАТО.

Отчасти это будет работа по определению новых ресурсов для наших друзей в Украине и обеспечению того, чтобы мы послали сигнал Москве, что альянс НАТО никуда не денется, — заверила Смит. Поделиться

В издании напомнили, что во время состоявшегося в апреле визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев он заявил, что "Украина станет членом НАТО".

Работа, которую мы сейчас проводим, ставит вас на необратимый путь к членству в НАТО, так что когда придет время, Украина сможет стать членом НАТО немедленно, — подчеркнул Столтенберг. Поделиться

Кроме того, некоторые оборонные компании из блока НАТО заинтересованы в совместном производстве определенных военных средств, таких как беспилотные системы. Также в мае США объявили о предоставлении Украине пакета внешней военной помощи на сумму 2 миллиарда долларов, который в целом направлен на помощь Украине в развитии ее оборонно-промышленной базы.

Эти средства поступают в основном от европейских, канадских или американских компаний, рассматривающих возможности совместного производства, — добавила Смит в интервью Defense News. Поделиться

Может ли Украина стать членом НАТО

Ранее президент Владимир Зеленский призвал союзников повлиять на США по поводу членства Украины в НАТО. По его словам, Соединенные Штаты сомневаются в этом вопросе.

Великобритания поддерживает нас в НАТО. Соединенные Штаты сомневаются – они боятся какой-то эскалации. (…) Если все действительно нас поддерживают, я думаю, всем будет достаточно сил, ума и влияния, чтобы общаться с Соединенными Штатами, чтобы изменить их мнение, изменить их подход. Важно, чтобы не только Украина поднимала вопросы НАТО. Владимир Зеленский Президент Украины

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе состоявшегося в июле саммита НАТО союзники предпримут четкие шаги, чтобы приблизить вступление Украины в Альянс.