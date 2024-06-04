НАТО предоставит Украине пакет безопасности для приближения ее членства в Альянсе — Defense News

НАТО намерена предложить Украине пакет помощи по вопросам безопасности во время ежегодного саммита Алянса, который состоится летом этого года в Вашингтоне. Однако предполагается, что этот пакет не удовлетворит просьбу Украины о членстве в НАТО на фоне вторжения РФ.
Главные тезисы
- У НАТО есть планы предложить Украине пакет помощи по безопасности для приближения ее членства в Альянсе на ежегодном саммите.
- Некоторые оборонные компании НАТО заинтересованы в совместном производстве военных средств для Украины.
- Государственный секретарь США поддерживает приближение Украины к членству в НАТО и обещает помощь в укреплении обороноспособности страны.
Что известно о планах НАТО передать пакет помощи
Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что кроме обнародования пакета в июле, 32 страны заканчивают подготовку ряда двусторонних соглашений в поддержку Украины к саммиту, 13 из которых уже заключены.
По ее словам, частично это будет означать определение двусторонней поддержки, которая сейчас оказывается Украине и передача ее под командование НАТО.
В издании напомнили, что во время состоявшегося в апреле визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев он заявил, что "Украина станет членом НАТО".
Кроме того, некоторые оборонные компании из блока НАТО заинтересованы в совместном производстве определенных военных средств, таких как беспилотные системы. Также в мае США объявили о предоставлении Украине пакета внешней военной помощи на сумму 2 миллиарда долларов, который в целом направлен на помощь Украине в развитии ее оборонно-промышленной базы.
Может ли Украина стать членом НАТО
Ранее президент Владимир Зеленский призвал союзников повлиять на США по поводу членства Украины в НАТО. По его словам, Соединенные Штаты сомневаются в этом вопросе.
В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе состоявшегося в июле саммита НАТО союзники предпримут четкие шаги, чтобы приблизить вступление Украины в Альянс.
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