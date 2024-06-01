По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, члены блока имеют "много возможностей" для усиления обороны восточного фланга, в том числе и средствами ПВО.
НАТО сможет защитить свой восточный фланг
С комментарием на этот счет генсек выступил после публикации скандального материала Financial Times.
Издание писало о том, что члены блока имеют мизерную часть сил и средств ПВО, необходимых для надлежащего прикрытия стран восточного фланга в случае вторжения России.
Один из инсайдеров заявил, что страны НАТО смогут найти менее 5% средств ПВО, необходимых для надлежащей защиты стран "восточного фланга" в случае вторжения Российской Федерации.
Столтенберг категорически отрицает эту информацию.
Он в очередной раз обратил внимание на то, что на страны НАТО приходится 50% военного могущества мира, а также призвал не забывать о том, что США до сих пор остаются "самым сильным военным государством в мире".
У НАТО нет серьезных проблем с ПВО
По словам Йенса Столтенберга, в Альянсе за последние несколько лет удвоилось количество союзников, тратящих 2% ВВП на оборону.
Он также обратил внимание на то, что сейчас производство увеличивается.
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