По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, члены блока имеют "много возможностей" для усиления обороны восточного фланга, в том числе и средствами ПВО.

НАТО сможет защитить свой восточный фланг

С комментарием на этот счет генсек выступил после публикации скандального материала Financial Times.

Издание писало о том, что члены блока имеют мизерную часть сил и средств ПВО, необходимых для надлежащего прикрытия стран восточного фланга в случае вторжения России.

Один из инсайдеров заявил, что страны НАТО смогут найти менее 5% средств ПВО, необходимых для надлежащей защиты стран "восточного фланга" в случае вторжения Российской Федерации.

Столтенберг категорически отрицает эту информацию.

Он в очередной раз обратил внимание на то, что на страны НАТО приходится 50% военного могущества мира, а также призвал не забывать о том, что США до сих пор остаются "самым сильным военным государством в мире".

Союзники согласились приобрести или поставить на вооружение еще 700 истребителей пятого поколения. Это очень мощная система для противовоздушной обороны. Германия и Соединенные Штаты только что согласились построить новый завод по производству ракет Patriot в Германии. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

У НАТО нет серьезных проблем с ПВО

По словам Йенса Столтенберга, в Альянсе за последние несколько лет удвоилось количество союзников, тратящих 2% ВВП на оборону.

Это свидетельствует о том, что союзники больше инвестируют, и не в последнюю очередь в противовоздушную оборону. Польша и другие закупают огромные объемы передовых систем ПВО, — подчеркнул генсек НАТО. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что сейчас производство увеличивается.