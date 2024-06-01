За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, члени блоку мають "багато можливостей" для посилення оборони східного флангу, зокрема й засобами ППО.

НАТО зможе захистити свій східний фланг

З коментарем з цього приводу генсек виступив після публікації скандального матеріалу Financial Times.

Видання писало про те, що члени блоку мають мізерну частку сил і засобів ППО, необхідних для належного прикриття країн східного флангу у разі вторгнення Росії.

Один з інсайдерів заявив, що країни НАТО зможуть знайти менш як 5% засобів ППО, які були би потрібні для належного захисту країн "східного флангу" у разі вторгнення Російської Федерації.

Столтенберг категорично заперечив цю інформацію.

Він вкотре звернув увагу на те, що на країни НАТО припадає 50% військової могутності світу, а також закликав не забувати про той факт, що США досі залишаються "найсильнішою військовою державою у світі".

Союзники погодилися придбати або поставити на озброєння ще 700 винищувачів п’ятого покоління. Це дуже потужні системи для протиповітряної оборони. Німеччина та Сполучені Штати щойно погодилися збудувати новий завод із виробництва ракет Patriot у Німеччині. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

У НАТО немає серйозних проблем з ППО

За словами Єнса Столтенберга, в Альянсі протягом останніх кількох років подвоїлась кількість союзників, що витрачають 2% ВВП на оборону.

Це свідчить про те, що союзники інвестують більше, і не в останню чергу в протиповітряну оборону. Польща й інші закуповують величезні обсяги передових систем ППО, — наголос генсек НАТО. Поширити

Він також звернув увагу на те, що наразі виробництво збільшується.