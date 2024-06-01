За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, члени блоку мають "багато можливостей" для посилення оборони східного флангу, зокрема й засобами ППО.
НАТО зможе захистити свій східний фланг
З коментарем з цього приводу генсек виступив після публікації скандального матеріалу Financial Times.
Видання писало про те, що члени блоку мають мізерну частку сил і засобів ППО, необхідних для належного прикриття країн східного флангу у разі вторгнення Росії.
Один з інсайдерів заявив, що країни НАТО зможуть знайти менш як 5% засобів ППО, які були би потрібні для належного захисту країн "східного флангу" у разі вторгнення Російської Федерації.
Столтенберг категорично заперечив цю інформацію.
Він вкотре звернув увагу на те, що на країни НАТО припадає 50% військової могутності світу, а також закликав не забувати про той факт, що США досі залишаються "найсильнішою військовою державою у світі".
У НАТО немає серйозних проблем з ППО
За словами Єнса Столтенберга, в Альянсі протягом останніх кількох років подвоїлась кількість союзників, що витрачають 2% ВВП на оборону.
Він також звернув увагу на те, що наразі виробництво збільшується.
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