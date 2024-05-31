Україна уклала з Ісландією угоду про гарантії безпеки

Україна та Ісландія підписали угоду про гарантії безпеки. Ісландія зобов’язалася надавати довгострокову економічну, гуманітарну та оборонну підтримку Україні.

Що передбачає угода України з Ісландією

Ісландія зобов'язалася не лише надавати допомогу Україні, але й сприяти її майбутньому членству в ЄС і НАТО.

У рамках безпекової угоди Ісландія щороку протягом 2024-2028 років виділятиме щонайменше 4 млрд ісландських крон (майже 30 млн доларів) для України. Підтримка України триватиме впродовж 10 років — протягом усього терміну дії угоди.

Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження, а також співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості.

Унікальність угоди полягає у тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Країна буде приділяти особливу увагу жінкам-військовим, — йдеться в тексті угоди. Поширити

Угода також стосується підтримки формули миру, санкцій проти Росії, відшкодування збитків, притягнення РФ до відповідальності, зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, енергетичної безпеки.

Повний текст угоди Україна та Ісландії — за посиланням.

Гарантії безпеки для України

Україна уклала угоди про гарантії безпеки вже з 14 країнами, серед них Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція та Ісландія.

Кожна з цих угод має спільні особливості, їх термін дії — 10 років. Проте також країна надає індивідуальні зобов'язання у рахування можливостей економіки, оборони тощо.

Видання Financial Times повідомляє, що Україна та США підпишуть угоду про гарантії безпеки на саміті G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії.