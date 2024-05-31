Украина заключила с Исландией соглашение о гарантиях безопасности

Украина и Исландия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Исландия обязалась оказывать долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку Украине.

Что предусматривает соглашение Украины с Исландией

Исландия обязалась не только оказывать помощь Украине, но и содействовать ее будущему членству в ЕС и НАТО.

В рамках соглашения по безопасности Исландия ежегодно в течение 2024-2028 годов будет выделять по меньшей мере 4 млрд исландских крон (почти 30 млн долларов) для Украины. Поддержка Украины будет продолжаться в течение 10 лет — на протяжении всего срока действия соглашения.

Исландия готова финансировать, закупать и поставлять оборонные материалы и снаряжение, а также сотрудничать с Украиной для развития ее оборонной промышленности.

Уникальность соглашения заключается в том, что Исландия обязуется продолжать транспортировку в Украину военных грузов и оборудования от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами. Страна будет уделять особое внимание женщинам-военным, говорится в тексте соглашения. Поделиться

Соглашение также касается поддержки формулы мира, санкций против России, возмещения ущерба, привлечения РФ к ответственности, укрепления социальной и гражданской инфраструктуры, энергетической безопасности.

Полный текст соглашения Украина и Исландии — по ссылке.

Гарантии безопасности для Украины

Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности уже с 14 странами, в том числе Британия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция и Исландия.

Каждое из этих соглашений имеет общие особенности, их срок действия — 10 лет. Однако также страна предоставляет индивидуальные обязательства по учету возможностей экономики, обороны и т.д.

FINANCE.UA Издание Financial Times сообщает, что Украина и США подпишут соглашение о гарантиях безопасности на саммите G7, который состоится 13-15 июня в Италии.