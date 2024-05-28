Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности — подробности
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности — подробности

Офис Президента Украины
Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности — подробности
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В Лиссабоне 28 мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Украина и Португалия приняли двустороннее соглашение о безопасности

Соглашение закрепляет обязательство Португалии поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года, включая территориальное море.

Об этом идет речь на сайте главы государства.

Португалия предоставит Украине минимум 126 млн евро военной поддержки в этом году.

Также она подтверждает участие в коалиции F-16, международной коалиции способностей морской безопасности, а также в программе закупки боеприпасов большого калибра, усилиях по разминированию и укреплению морской безопасности.

Отдельные блоки соглашения посвящены двустороннему сотрудничеству в области оборонной промышленности, разведке, борьбе с организованной преступностью и пропагандой, а также противодействию химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам.

Украина и Португалия будут координировать и укреплять совместные усилия для поддержки нашей страны на пути к будущему вступлению в НАТО.

В блоке по политическому сотрудничеству говорится о поддержке Украинской формулы мира, привлечении агрессора к ответственности, усилении санкций против РФ и совместной работе над созданием механизма предоставления компенсации за ущерб, потери или вред, вызванный российской агрессией.

Португалия также обязуется продолжать участие в Международной коалиции за возвращение украинских детей и содействовать достижению целей, изложенных в Рамочном документе этой коалиции.

Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности во исполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года. До этого Украина подписала двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией и Бельгией.

Украина и Португалия работают над соглашением безопасности

24 апреля Украина и Португалия начали переговоры о предстоящем подписании соглашения по безопасности.

Украина начала переговоры с Португалией о проекте двустороннего соглашения о безопасности. Также стороны согласовали график дальнейших переговоров.

Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

В ходе переговоров, кроме темы гарантий безопасности, было уделено внимание инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, а также важной роли Португалии в реализации украинской "формулы мира" и вовлечении в этот процесс стран Глобального Юга.

В Офисе президента напомнили, что Украина заключила уже девять двусторонних сделок безопасности, а именно с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

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