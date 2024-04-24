Украина и Португалия начали переговоры о соглашении про безопасность

24 апреля Украина и Португалия начали переговоры о предстоящем подписании соглашения по безопасности.

Украина и Португалия работают над соглашением о безопасности

Украина начала переговоры с Португалией о проекте двустороннего соглашения о безопасности. Также стороны согласовали график дальнейших переговоров.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

В ходе переговоров, кроме темы гарантий безопасности, было уделено внимание инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, а также важной роли Португалии в реализации украинской "формулы мира" и вовлечении в этот процесс стран Глобального Юга.

В Офисе президента напомнили, что Украина заключила уже девять двусторонних сделок безопасности, а именно с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

Гарантии безопасности для Украины

После прошлогоднего саммита НАТО в Вильнюсе ряд стран начали переговоры с Украиной на тему гарантий безопасности. Речь идет о документе, закрепляющем ряд обязательств между странами.

В начале апреля Украина и Финляндия подписали соглашение о долгосрочной поддержке. Хельсинки предоставят нашей стране гарантии безопасности в течение следующих 10 лет.

А уже 9 апреля в Офисе президента анонсировали, что в ближайшее время начнутся переговоры с Португалией по гарантиям безопасности.