Україна та Португалія підписали безпекову угоду — подробиці

У Лісабоні 28 травня Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Україна та Португалія ухвалили двосторонню безпекову угоду

Угода закріплює зобов'язання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Португалія надасть Україні щонайменше 126 млн євро військової підтримки цього року.

Також вона підтверджує участь у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях із розмінування та зміцнення морської безпеки.

Окремі блоки угоди присвячені двосторонній співпраці в галузі оборонної промисловості, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам.

Україна та Португалія координуватимуть і зміцнюватимуть спільні зусилля для підтримки нашої країни на її шляху до майбутнього вступу в НАТО.

У блоці щодо політичного співробітництва йдеться про підтримку Української формули миру, притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти РФ та спільну роботу над створенням механізму надання компенсації за збитки, втрати або шкоду, спричинені російською агресією. Поширити

Португалія також зобов’язується продовжувати участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей і сприяти досягненню цілей, викладених у Рамковому документі цієї коаліції.

Португалія стала 12-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією та Бельгією.

Україна та Португалія працюють над угодою безпеки

24 квітня Україна та Португалія розпочали переговори про майбутнє підписання угоди з безпеки.

Україна розпочала переговори з Португалією над проєкт двосторонньої безпекової угоди. Також сторони узгодили графік подальших переговорів.

Сьогоднішній раунд перемовин провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

У ході переговорів, крім теми гарантій безпеки, було приділено увагу інавгураційному Саміту світу у Швейцарії, а також важливій ролі Португалії у реалізації української "формули світу" та залученні до цього процесу країн Глобального Півдня.

В Офісі президента нагадали, що Україна уклала вже дев'ять двосторонніх правочинів безпеки, а саме з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.