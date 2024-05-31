Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности. Что она предполагает

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали 31 мая Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.
Что предполагает соглашение между Украиной и Швецией
Согласно документу, в течение 2024-2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на около 6,5 млрд евро, что примерно составит 2,2 млрд евро в год.
Сумма пособия будет расти в течение десятилетнего срока действия соглашения.
Кроме того, военная поддержка Украины включает авиацию и противовоздушную оборону, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности, содействие разминированию и беспилотные аппараты.
Швеция уже предоставила и дальше будет передавать Украине артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, по которым партнеры также будут прорабатывать возможности совместного производства.
Швеция также будет поддерживать развитие современного оборонно-промышленного потенциала Украины и будет развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в Украине.
Отдельные блоки соглашения касаются поддержки формулы мира, санкций, возмещения ущерба и привлечения агрессора к ответственности, а также помощи нашей стране в экономическом восстановлении, восстановлении, защите критической инфраструктуры.
К тому же, Швеция будет поддерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО.
Гарантии безопасности
В июле 2023 г. на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры G7 скрепили подписями Совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины.
Этот документ стал основой ряда двусторонних соглашений о гарантиях, которые Украина уже заключила с Великобританией, Канадой, Германией, Францией, Данией, Италией, Финляндией, Нидерландами, Латвией, Испанией, Бельгией и Португалией.
Швеция стала 13-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности на выполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года.
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