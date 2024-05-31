Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности. Что она предполагает

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали 31 мая Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.

Что предполагает соглашение между Украиной и Швецией

Согласно документу, в течение 2024-2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на около 6,5 млрд евро, что примерно составит 2,2 млрд евро в год.

Сумма пособия будет расти в течение десятилетнего срока действия соглашения.

Кроме того, военная поддержка Украины включает авиацию и противовоздушную оборону, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности, содействие разминированию и беспилотные аппараты.

Швеция уже предоставила и дальше будет передавать Украине артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, по которым партнеры также будут прорабатывать возможности совместного производства.

Уникальной частью соглашения со Швецией является предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующую учебу, — отметили в Офисе президента. Поделиться

Швеция также будет поддерживать развитие современного оборонно-промышленного потенциала Украины и будет развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в Украине.

Отдельные блоки соглашения касаются поддержки формулы мира, санкций, возмещения ущерба и привлечения агрессора к ответственности, а также помощи нашей стране в экономическом восстановлении, восстановлении, защите критической инфраструктуры.

К тому же, Швеция будет поддерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО.

Гарантии безопасности

В июле 2023 г. на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры G7 скрепили подписями Совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Этот документ стал основой ряда двусторонних соглашений о гарантиях, которые Украина уже заключила с Великобританией, Канадой, Германией, Францией, Данией, Италией, Финляндией, Нидерландами, Латвией, Испанией, Бельгией и Португалией.

Швеция стала 13-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности на выполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года.