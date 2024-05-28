Украина и Бельгия подписали соглашение о безопасности
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и Бельгия подписали соглашение о безопасности

Владимир Зеленский
зеленский
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Украина и Бельгия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Это уже 11-й подобный договор для Киева.

Украина и Бельгия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подписали соглашение о безопасности. Она будет действовать в течение следующих десяти лет.

Документ включает в себя не менее 977 миллионов евро в качестве военной помощи Бельгии Украине в этом году, а также обязательства Бельгии оказать Киеву поддержку в течение десятилетнего срока действия соглашения.

Впервые в таком соглашении указывается точное количество истребителей F-16-30, которые будут доставлены в Украину до 2028 года, причем первый из них прибудет уже в этом году.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Соглашение гарантирует Бельгии своевременную помощь в безопасности, современную бронетехнику, технику для удовлетворения потребностей ВВС и ПВО Украины, военно-морскую безопасность, разминирование, участие в коалиции артиллерийских боеприпасов и военную подготовку.

Документ также предусматривает оборонное промышленное сотрудничество, поддержку украинской формулы мира, усиление санкций против России, компенсацию ущерба, правосудие для агрессора, использование замороженных российских активов и восстановление экономики.

Украина и Бельгия также углубят свое сотрудничество в области разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации. Бельгия также поддерживает будущее членство Украины в ЕС и НАТО.

Я благодарю премьер-министра де Кроо, его правительство и всех бельгийцев за их непреклонную и долговременную поддержку Украины, — добавил Зеленский.

Что известно о гарантиях безопасности

С начала 2024 года Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с 10 странами. При этом обсуждение документов началось в 2023 году.

Бельгия — это 11 страна, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности. До этого такие соглашения заключили с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией и Испанией..

Они будут оказывать поддержку Украине в оборонном секторе и за его пределами. Поэтому Киев хочет получить помощь в нынешней войне и при возможном повторении российской агрессии.

Накануне Зеленский подписал соглашение по безопасности с премьером Испании Педро Санчесом.

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