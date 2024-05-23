Украина подпишет соглашение о безопасности с еще одной страной — детали

Украина и Греция уже в ближайшее время могут подписать двустороннее соглашение о безопасности.
Что известно о договоре безопасности Украины и Греции
Отмечается, что заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква встретился со специальным уполномоченным Министерства иностранных дел Греции по Украине Спиридоном Ламбридисом.
Жовква подчеркнул, что для Украины также важна поддержка со стороны Греции начала переговоров о вступлении в ЕС и приближении к членству в НАТО.
Что известно о гарантиях безопасности
Главной целью гарантий безопасности является попытка предотвратить вторжение в будущем, пока наша страна не станет полноправным членом Альянса.
Первое такое соглашение Украина 12 января 2024 подписала с Соединенным Королевством. 16 февраля президент Зеленский подписал следующие два соглашения о гарантиях безопасности для Украины с Германией и Францией. 23 февраля Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочную поддержку между государствами. 24 февраля 2024 года Украина заключила двусторонние соглашения о безопасности с Италией и Канадой. 3 апреля было подписано соглашение с Финляндией.
Как отмечал президент Владимир Зеленский, Украина и Словения уже завершают работу над двусторонним документом безопасности. Он подпишет соглашение при первой же возможности.
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