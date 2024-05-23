Украина подпишет соглашение о безопасности с еще одной страной — детали

Украина и Греция уже в ближайшее время могут подписать двустороннее соглашение о безопасности.

Что известно о договоре безопасности Украины и Греции

Отмечается, что заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква встретился со специальным уполномоченным Министерства иностранных дел Греции по Украине Спиридоном Ламбридисом.

Во время встречи договорились завершить переговоры по подготовке двустороннего соглашения о безопасности, чтобы Украина и Греция смогли заключить его в ближайшее время, — говорится в сообщении. Поделиться

Жовква подчеркнул, что для Украины также важна поддержка со стороны Греции начала переговоров о вступлении в ЕС и приближении к членству в НАТО.

Что известно о гарантиях безопасности

Главной целью гарантий безопасности является попытка предотвратить вторжение в будущем, пока наша страна не станет полноправным членом Альянса.

Первое такое соглашение Украина 12 января 2024 подписала с Соединенным Королевством. 16 февраля президент Зеленский подписал следующие два соглашения о гарантиях безопасности для Украины с Германией и Францией. 23 февраля Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочную поддержку между государствами. 24 февраля 2024 года Украина заключила двусторонние соглашения о безопасности с Италией и Канадой. 3 апреля было подписано соглашение с Финляндией.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, Украина и Словения уже завершают работу над двусторонним документом безопасности. Он подпишет соглашение при первой же возможности.