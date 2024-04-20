Зеленский анонсировал подписание Украиной договоров безопасности с США и странами Северной Европы
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский анонсировал подписание Украиной договоров безопасности с США и странами Северной Европы

Владимир Зеленский
Зеленский
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В ближайшие месяцы Украина готовится подписать двусторонние соглашения в сфере безопасности с Соединенными Штатами Америки, Норвегией и Швецией.

Зеленский прокомментировал будущие соглашения о безопасности Украины

Украина готовится к подписанию соглашений о безопасности еще с тремя странами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью бразильским СМИ.

Мы приближаемся к важному договору с США.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства подчеркнул, что после того, как Конгресс США поддержит предоставление пакета помощи Украине, "мы придем к мощному соглашению с США".

Я бы хотел, чтобы люди понимали, что это не только о военной поддержке, это и гуманитарные аспекты, восстановление, финансовая поддержка, энергетическая. Весь объем этой помощи в двусторонних соглашениях есть.

Президент заверил, что государство будет и дальше подписывать гарантии безопасности с партнерами.

В то же время он отметил, что Украина приближается к тому, чтобы со странами-партнерами Балтии также были подписаны соглашения о безопасности.

Я думаю, что в апреле у нас будет такой результат с одной из стран. У нас могут быть сильные договоры в мае. Я думаю, май-июнь мы выйдем на договоры не только из США, но и с северными странами. Мы готовимся в Швецию и Норвегию.

Двусторонние соглашения о безопасности с Украиной: что известно

12 июля 2023 года на полях саммита НАТО в Вильнюсе лидеры стран G7 согласовали Совместную декларацию о поддержке Украины. В документе говорилось о работе над двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности.

8 января 2024 года Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации для переговоров о гарантиях безопасности для Украины.

Для выполнения договоренностей вильнюсского саммита НАТО Украина заключает двусторонние соглашения о безопасности со странами-членами Альянса. Уже заключены такие соглашения с Великобританией, Францией, Германией, Данией, Канадой, Италией и Нидерландами.

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