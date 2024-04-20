По словам президента Владимира Зеленского, в случае победы России в развязной преступной войне против Украины Кремль, вероятно, совершит нападение на страны НАТО.
Россия может напасть на НАТО в случае победы в Украине
По его словам, все агрессивные империи двигались таким же образом.
Глава государства подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет направлять агрессию на страны, которые не будут оказывать ему упорное сопротивление.
По мнению Зеленского, Путин не повторит ошибку, как с Украиной.
Зеленский отметил, что в случае нападения на страны Балтии западным войскам будет сложно выбивать россиян.
Как западные военные могут помочь Украине
По убеждению Владимира Зеленского, западные партнеры могут помогать Украине в сбивании ракет оккупационной армии во время атак по Украине.
Он также подчеркнул, что не слышал предложений от президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск в Украину.
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