Зеленский назвал условие войны НАТО с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал условие войны НАТО с Россией

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, в случае победы России в развязной преступной войне против Украины Кремль, вероятно, совершит нападение на страны НАТО.

Россия может напасть на НАТО в случае победы в Украине

Хотя скажу, что если мы не выдержим это все, но я верю, что этого не произойдет, но допустим, что мы не выдержим, то у России не так много шагов куда идти дальше. Они придут в балтийские государства, хочет это кто-то или не хочет, говорят, что этого не будет, все эти споры лишние — они точно придут, потому что им нужно куда-то идти вперед, — отметил Зеленский.

По его словам, все агрессивные империи двигались таким же образом.

Глава государства подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет направлять агрессию на страны, которые не будут оказывать ему упорное сопротивление.

По мнению Зеленского, Путин не повторит ошибку, как с Украиной.

Второй раз он такую ошибку не повторит, потому что проще со страной, которая меньше. Меньше защищена, меньше людей, меньше оружия. И это будет страна, бывшая в Советском союзе. И под это попадают балтийские страны. И он туда пойдет, убежден глава государства.

Зеленский отметил, что в случае нападения на страны Балтии западным войскам будет сложно выбивать россиян.

И это будет война Россия-НАТО. Безусловно, она будет, если Украина не устоит. Или не идти туда. И тогда это будет победа России над странами НАТО. И тогда будет перераспределение территорий по всему миру, — предупредил президент.

Как западные военные могут помочь Украине

По убеждению Владимира Зеленского, западные партнеры могут помогать Украине в сбивании ракет оккупационной армии во время атак по Украине.

Относительно войск на нашей территории. Какие войска? А что было в Израиле? Самолеты. Самолеты, стрелявшие по ракетам. Если нам предлагается, например, авиация Франции, Германии, Польши, Британии, неважно кого, которая поднимается в небо на территориях своих государств, если эта авиация будет подниматься над территорией соседствующих стран и будут сбивать ракеты, которые безусловно летят по Украине, но могут прилететь и на те территории, когда уже были зафиксированы факты с Польшей и Румынией, пусть они сбивают эти ракеты. Я буду только признателен за это. Если такие предложения будут нам, то почему бы нет, — отмечает глава государства.

Он также подчеркнул, что не слышал предложений от президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск в Украину.

Такой сигнал, что армия Франции придет на территорию Украины и будет воевать вместе с нами против России, так я такого от Эммануэля не слышал, — подчеркнул Зеленский.

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