Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в Интернете.

Что предполагает решение СНБО об ограничении онлайн-казино

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие настоящим Указом, возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Зеленский поручил правительству в месячный срок:

  • разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в том числе с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных сил Украины, других военных формирований;

  • запретить регистрацию организатором онлайн-казино нескольких аккаунтов для одного игрока; введение обязательных перерывов в игре, определение максимального времени игры в неделю;

  • устанавливать перед началом игры лимит расхода игрока на игру в течение определенного времени;

  • провести информационно-разъяснительную кампанию по опасности азартных игр, угроз игровой зависимости, способов предупреждения и лечения игровой зависимости.

Главнокомандующему ВСУ и руководству других военных формирований поручено безотлагательно ввести на период действия военного положения запрет военнослужащим доступа к игорным заведениям и/или участию в азартных играх в интернете.

Минздраву поручено в трехмесячный срок принять клинический протокол лечения игровой зависимости и проведение соответствующего обучения медицинских работников.

Минсоцполитики поручено в трехмесячный срок принять госстандарт предоставления социальной услуги "017.4. Социально психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью" и провести обучение для предоставлятелей социальных услуг.

СБУ в двухмесячный срок поручено провести проверки организаторов азартных игр относительно соблюдения санкционного законодательства Украины.

Нацбанк должен:

  • ввести в двухнедельный срок запрет на прием в качестве залога товаров двойного использования;

  • утвердить в двухмесячный срок методические рекомендации для банков-эмитентов платежных карт по выполнению требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в части Р2Р-переводов и блокирования граждан кредитными средствами на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх в Интернете.

Минцифры должно в течение месяца провести в месячный срок переговоры с компаниями Apple и Google по поводу запрета размещения приложений с азартными играми без соответствующей лицензии в зоне "UA" в их магазинах приложений.

Петиция об ограничении онлайн-казино

29 марта на сайте Офиса президента появилась электронная петиция об ограничении работы онлайн-казино во время военного положения в Украине, зарегистрированная военнослужащим 59 бригады Павлом Петриченко.

Петриченко отмечал, что игорный бизнес пользуются уязвимостью военных во время войны, умышленно направляя свою рекламу на них, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и отбеливая свою деятельность небольшими благотворительными пожертвованиями в пользу ВСУ.

Она набрала необходимое количество голосов через несколько часов.

Зеленский поручил соответствующим органам предложить решение о работе онлайн-казино.

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