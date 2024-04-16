На рассмотрение СНБО готовят вопросы угроз безопасности Украины через онлайн-казино — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

На рассмотрение СНБО готовят вопросы угроз безопасности Украины через онлайн-казино — Зеленский

Офис Президента Украины
Казино
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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что на рассмотрение СНБО готовится вопрос об угрозах безопасности Украины из-за распространения онлайн-казино.

Ограничение работы онлайн-казино

Зеленский отметил, что "все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вредить интересам общества должны быть и будут заблокированы".

Также президент почтил память автора петиции об ограничении онлайн-казино — младшего сержанта 59-й отдельной мотопехотной бригады Павла Петриченко, погибшего 15 апреля.

Вчера он погиб в бою. Мои соболезнования родным и близким, всем друзьям Павла. Жизнь всей нашей Украины состоит из жизней и стремлений, воли и достижений именно таких наших ребят. Многие, кто не представлял и не представляет Украину без своих собственных действий на ее защиту, на ее развитие, на ее укрепление. Все мы должны помнить, что Украина — это люди, которым не безразлично, действительно не безразлично, что будет с Украиной.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Петиция об ограничении игорного бизнеса в Украине

29 марта на сайте Офиса президента появилась электронная петиция об ограничении работы онлайн-казино во время военного положения в Украине, зарегистрированная военнослужащим 59 бригады Павлом Петриченко.

Она набрала необходимое количество голосов через несколько часов.

В ней Зеленского просят внести в парламент законопроект, во время военного положения:

  • запрещает доступ к онлайн-казино для военнослужащих,

  • запрещает рекламу азартных игр с использованием символики ВСУ,

  • запрещает благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка,

  • запрещает военным частям принимать помощь от участников игорного рынка.

  • запрещает какую-либо рекламу или публичные упоминания фактов предоставления участниками игорного рынка благотворительной помощи военнослужащим;

  • запрещение ломбардам принимать дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного назначения;

  • ввести блокировку веб-сайтов нелегальных казино.

Петриченко отмечал, что игорный бизнес пользуются уязвимостью военных во время войны, умышленно направляя свою рекламу на них, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и отбеливая свою деятельность небольшими благотворительными пожертвованиями в пользу ВСУ.

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