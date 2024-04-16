На рассмотрение СНБО готовят вопросы угроз безопасности Украины через онлайн-казино — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что на рассмотрение СНБО готовится вопрос об угрозах безопасности Украины из-за распространения онлайн-казино.
Ограничение работы онлайн-казино
Зеленский отметил, что "все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вредить интересам общества должны быть и будут заблокированы".
Также президент почтил память автора петиции об ограничении онлайн-казино — младшего сержанта 59-й отдельной мотопехотной бригады Павла Петриченко, погибшего 15 апреля.
Петиция об ограничении игорного бизнеса в Украине
29 марта на сайте Офиса президента появилась электронная петиция об ограничении работы онлайн-казино во время военного положения в Украине, зарегистрированная военнослужащим 59 бригады Павлом Петриченко.
Она набрала необходимое количество голосов через несколько часов.
В ней Зеленского просят внести в парламент законопроект, во время военного положения:
запрещает доступ к онлайн-казино для военнослужащих,
запрещает рекламу азартных игр с использованием символики ВСУ,
запрещает благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка,
запрещает военным частям принимать помощь от участников игорного рынка.
запрещает какую-либо рекламу или публичные упоминания фактов предоставления участниками игорного рынка благотворительной помощи военнослужащим;
запрещение ломбардам принимать дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного назначения;
ввести блокировку веб-сайтов нелегальных казино.
Петриченко отмечал, что игорный бизнес пользуются уязвимостью военных во время войны, умышленно направляя свою рекламу на них, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и отбеливая свою деятельность небольшими благотворительными пожертвованиями в пользу ВСУ.
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