На рассмотрение СНБО готовят вопросы угроз безопасности Украины через онлайн-казино — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что на рассмотрение СНБО готовится вопрос об угрозах безопасности Украины из-за распространения онлайн-казино.

Ограничение работы онлайн-казино

Зеленский отметил, что "все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вредить интересам общества должны быть и будут заблокированы".

Также президент почтил память автора петиции об ограничении онлайн-казино — младшего сержанта 59-й отдельной мотопехотной бригады Павла Петриченко, погибшего 15 апреля.

Вчера он погиб в бою. Мои соболезнования родным и близким, всем друзьям Павла. Жизнь всей нашей Украины состоит из жизней и стремлений, воли и достижений именно таких наших ребят. Многие, кто не представлял и не представляет Украину без своих собственных действий на ее защиту, на ее развитие, на ее укрепление. Все мы должны помнить, что Украина — это люди, которым не безразлично, действительно не безразлично, что будет с Украиной. Владимир Зеленский Президент Украины

Петиция об ограничении игорного бизнеса в Украине

29 марта на сайте Офиса президента появилась электронная петиция об ограничении работы онлайн-казино во время военного положения в Украине, зарегистрированная военнослужащим 59 бригады Павлом Петриченко.

Она набрала необходимое количество голосов через несколько часов.

В ней Зеленского просят внести в парламент законопроект, во время военного положения:

запрещает доступ к онлайн-казино для военнослужащих,

запрещает рекламу азартных игр с использованием символики ВСУ,

запрещает благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка,

запрещает военным частям принимать помощь от участников игорного рынка.

запрещает какую-либо рекламу или публичные упоминания фактов предоставления участниками игорного рынка благотворительной помощи военнослужащим;

запрещение ломбардам принимать дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного назначения;

ввести блокировку веб-сайтов нелегальных казино.

Петриченко отмечал, что игорный бизнес пользуются уязвимостью военных во время войны, умышленно направляя свою рекламу на них, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и отбеливая свою деятельность небольшими благотворительными пожертвованиями в пользу ВСУ.