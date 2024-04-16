На розгляд РНБО готують питання щодо загроз безпеці України через онлайн-казино — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

На розгляд РНБО готують питання щодо загроз безпеці України через онлайн-казино — Зеленський

Офіс Президента України
Казино

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що на розгляд РНБО готується питання щодо загроз безпеці України через поширення онлайн-казино.

Обмеження роботи онлайн-казино

Зеленський зазначив, що “всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані”.

Також президент вшанував пам’ять автора петиції про обмеження онлайн-казино — молодшого сержанта 59-ї окремої мотопіхотної бригади Павла Петриченка, який загинув 15 квітня.

Вчора він загинув у бою. Мої співчуття рідним і близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам’ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, справді не байдуже, що буде з Україною.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Петиція про обмеження грального бізнесу в Україні

29 березня на сайті Офісу президента зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні, зареєстрована військовослужбовцем 59 бригади Павлом Петриченком.

Вона набрала необхідну кількість голосів за кілька годин.

У ній Зеленського просять внести до парламенту законопроєкт, який на час воєнного стану:

  • забороняє доступ до онлайн-казино для військовослужбовців,

  • забороняє рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ,

  • забороняє благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку,

  • забороняє військовим частинам приймати допомогу від учасників грального ринку.

  • забороняє будь-яку рекламу або публічні згадки фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;

  • заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;

  • запровадити блокування вебсайтів нелегальних казино.

Петриченко зазначав, що гральний бізнес користаються вразливістю військових під час війни, навмисне спрямовуючи свою рекламу на них, використовуючи символіку ЗСУ у своїх онлайн-казино та “відбілюючи” свою діяльність невеликим благодійними пожертвами на користь ЗСУ.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
БЕБ арештувало 700 млн грн українського онлайн-казино
БЕБ України
Онлайн-казино
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський відреагував на петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино — відео
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На фронті загинув відомий активіст і військовий Павло Петриченко
Петриченко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?