Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що на розгляд РНБО готується питання щодо загроз безпеці України через поширення онлайн-казино.

Обмеження роботи онлайн-казино

Зеленський зазначив, що “всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані”.

Також президент вшанував пам’ять автора петиції про обмеження онлайн-казино — молодшого сержанта 59-ї окремої мотопіхотної бригади Павла Петриченка, який загинув 15 квітня.

Вчора він загинув у бою. Мої співчуття рідним і близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам’ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, справді не байдуже, що буде з Україною. Володимир Зеленський Президент України

Петиція про обмеження грального бізнесу в Україні

29 березня на сайті Офісу президента зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні, зареєстрована військовослужбовцем 59 бригади Павлом Петриченком.

Вона набрала необхідну кількість голосів за кілька годин.

У ній Зеленського просять внести до парламенту законопроєкт, який на час воєнного стану:

забороняє доступ до онлайн-казино для військовослужбовців,

забороняє рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ,

забороняє благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку,

забороняє військовим частинам приймати допомогу від учасників грального ринку.

забороняє будь-яку рекламу або публічні згадки фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;

заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;

запровадити блокування вебсайтів нелегальних казино.

Петриченко зазначав, що гральний бізнес користаються вразливістю військових під час війни, навмисне спрямовуючи свою рекламу на них, використовуючи символіку ЗСУ у своїх онлайн-казино та “відбілюючи” свою діяльність невеликим благодійними пожертвами на користь ЗСУ.