Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що на розгляд РНБО готується питання щодо загроз безпеці України через поширення онлайн-казино.
Обмеження роботи онлайн-казино
Зеленський зазначив, що “всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані”.
Також президент вшанував пам’ять автора петиції про обмеження онлайн-казино — молодшого сержанта 59-ї окремої мотопіхотної бригади Павла Петриченка, який загинув 15 квітня.
Петиція про обмеження грального бізнесу в Україні
29 березня на сайті Офісу президента зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні, зареєстрована військовослужбовцем 59 бригади Павлом Петриченком.
Вона набрала необхідну кількість голосів за кілька годин.
У ній Зеленського просять внести до парламенту законопроєкт, який на час воєнного стану:
забороняє доступ до онлайн-казино для військовослужбовців,
забороняє рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ,
забороняє благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку,
забороняє військовим частинам приймати допомогу від учасників грального ринку.
забороняє будь-яку рекламу або публічні згадки фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;
заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;
запровадити блокування вебсайтів нелегальних казино.
Петриченко зазначав, що гральний бізнес користаються вразливістю військових під час війни, навмисне спрямовуючи свою рекламу на них, використовуючи символіку ЗСУ у своїх онлайн-казино та “відбілюючи” свою діяльність невеликим благодійними пожертвами на користь ЗСУ.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-