На фронті загинув відомий активіст і військовий Павло Петриченко

Про смерть воїна, військовослужбовця 59-ї бригади ЗСУ, волонтера, громадського діяча стало відомо ввечері 15 квітня.
Павло Петриченко загинув на війні
Про смерть Петриченка повідомила його сестра Марина.
Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко. Прохання не турбувати нашу родину деякий час. Про місце та час прощання повідомимо згодом.
Також про загибель військового повідомив волонтер Лаченков.
Ким був Павло Петриченко
До повномасштабної війни РФ проти України Павло працював проєктним менеджером та був учасником громадських ініціатив. А незадовго до 24 лютого 2022 року Петриченко став головою штабу нової партії Сергія Притули.
Спочатку він волонтерив, а у квітні того ж року пішов захищати Україну на фронті.
Павло служив аеророзвідником у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.
Петиція про заборону онлайн-казино в Україні
29 березня цього року Петриченко публічно заговорив про те, як важливо звернути увагу на ігорний бізнес в Україні та його наслідки. Він створив петицію на сайті Офісу президента щодо обмеження роботи онлайн-казино. Протягом декількох годин вона набрала необхідну кількість підписів.
Особисто в моєму підрозділі цього немає, мене турбує це питання на національному рівні. Ми за цим слідкуємо, працюємо з людьми, розуміємо, що у них на думці, який психологічний стан.
Зеленський доручив запропонувати рішення щодо онлайн-казино
Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію з закликом обмежити діяльність онлайн-казино під час воєнного стану.
Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино — онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства.
Зеленський сказав, що доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення.
29 березня на сайті президента була опублікована петиція, зареєстрована військовослужбовцем 59 бригади Павлом Петриченком.
Вона набрала необхідні 25 тисяч підписів за кілька годин.
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