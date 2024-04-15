На фронті загинув відомий активіст і військовий Павло Петриченко

Павло Петриченко загинув на війні

Про смерть Петриченка повідомила його сестра Марина.

Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко @vkrainets



Прохання не турбувати нашу родину деякий час.



Про місце та час прощання повідомимо згодом. pic.twitter.com/qj9B47jYmn — PetrychenkoM (@GoslingMrs) April 15, 2024

Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко. Прохання не турбувати нашу родину деякий час. Про місце та час прощання повідомимо згодом.

Також про загибель військового повідомив волонтер Лаченков.

Сьогодні, кілька годин тому, Україна втратила людину, яка була для мене моральним авторитетом та орієнтиром. Людина, яка змінювала цю країну та мала змінювати її далі, ще більше. Таких людей дуже мало, він загинув як воїн — на полі бою. Паша Петриченко, на щиті Біль, сльози, памʼять. Поширити

Ким був Павло Петриченко

До повномасштабної війни РФ проти України Павло працював проєктним менеджером та був учасником громадських ініціатив. А незадовго до 24 лютого 2022 року Петриченко став головою штабу нової партії Сергія Притули.

Спочатку він волонтерив, а у квітні того ж року пішов захищати Україну на фронті.

facebook.com/pasha.petrychenko

У ЗСУ я хотів піти ще на початку лютого. Я не хотів волонтерить, відверто кажу. Тому що в мене, по-перше, не було в цьому ніякого досвіду. По-друге, я не воював з 2014 по 2022 рік, і було якесь моральне переконання, що от тепер мій час піти на війну. Павло Петриченко Військовослужбовець ЗСУ

Я навіть готувався, купив якийсь базовий набір речей. Бо розумів, що як почнеться велика мобілізація — з цим 100% будуть проблеми, тому що важко одразу одягнути багато людей. Але через те, як розвивалися події, я затримався у Києві. Поширити

Павло служив аеророзвідником у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

facebook.com/pasha.petrychenko

Петиція про заборону онлайн-казино в Україні

29 березня цього року Петриченко публічно заговорив про те, як важливо звернути увагу на ігорний бізнес в Україні та його наслідки. Він створив петицію на сайті Офісу президента щодо обмеження роботи онлайн-казино. Протягом декількох годин вона набрала необхідну кількість підписів.

Це величезна проблема. Як я зазначаю в петиції, військові потрапляють в стресові умови, в тяжку ситуацію — війна, обстріли, бої. І телефон стає єдиною розрадою, швидким доступом до розваги, яка може викликати залежність. Я сержант, працюю зі своїм особовим складом. Поширити

Особисто в моєму підрозділі цього немає, мене турбує це питання на національному рівні. Ми за цим слідкуємо, працюємо з людьми, розуміємо, що у них на думці, який психологічний стан.

Зеленський доручив запропонувати рішення щодо онлайн-казино

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію з закликом обмежити діяльність онлайн-казино під час воєнного стану.

Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино — онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства.

Зеленський сказав, що доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення.

29 березня на сайті президента була опублікована петиція, зареєстрована військовослужбовцем 59 бригади Павлом Петриченком.

Вона набрала необхідні 25 тисяч підписів за кілька годин.