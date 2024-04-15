На фронте погиб известный активист и военный Павел Петриченко

О смерти воина, военнослужащего 59-й бригады ВСУ, волонтера, общественного деятеля стало известно вечером 15 апреля.
Павел Петриченко погиб на войне
О смерти Петриченко сообщила его сестра Марина.
Сегодня в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59 бригады Павел Петриченко. Просьба не беспокоить нашу семью некоторое время. О месте и времени прощания сообщим впоследствии.
Также о гибели военного сообщил волонтер Лаченков.
Кем был Павел Петриченко
До полномасштабной войны РФ против Украины Павел работал проектным менеджером и был участником общественных инициатив. А незадолго до 24 февраля 2022 года Петриченко стал главой штаба новой партии Сергея Притулы.
Сначала он волонтерил, а в апреле того же года отправился защищать Украину на фронте.
Павел служил аэроразведчиком в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.
Петиция о запрещении онлайн-казино в Украине
29 марта этого года Петриченко публично заговорил о том, как важно обратить внимание на игорный бизнес в Украине и его последствия. Он создал петицию на сайте Офиса президента по ограничению работы онлайн-казино. В течение нескольких часов она набрала необходимое количество подписей.
Лично в моем подразделении этого нет, меня волнует этот вопрос на национальном уровне. Мы за этим следим, работаем с людьми, понимаем, что у них на уме, какое психологическое состояние.
Зеленский поручил предложить решение по онлайн-казино
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом ограничить деятельность онлайн-казино во время военного положения.
Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино — онлайн-игровых платформ. О том, как это распространено и как это оказывает влияние на часть общества.
Зеленский сказал, что поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение.
29 марта на сайте президента была опубликована петиция, зарегистрированная военнослужащим 59 бригады Павлом Петриченко.
Она набрала необходимые 25 тысяч подписей за несколько часов.
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