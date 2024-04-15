На фронте погиб известный активист и военный Павел Петриченко

Павел Петриченко погиб на войне

О смерти Петриченко сообщила его сестра Марина.

Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко @vkrainets



Прохання не турбувати нашу родину деякий час.



Про місце та час прощання повідомимо згодом. pic.twitter.com/qj9B47jYmn — PetrychenkoM (@GoslingMrs) April 15, 2024

Сегодня в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59 бригады Павел Петриченко. Просьба не беспокоить нашу семью некоторое время. О месте и времени прощания сообщим впоследствии.

Также о гибели военного сообщил волонтер Лаченков.

Сегодня несколько часов назад Украина потеряла человека, который был для меня моральным авторитетом и ориентиром. Человек, который менял эту страну и должен был изменить ее дальше, еще больше. Таких людей очень мало, он погиб как воин на поле боя. Паша Петриченко, на щите Боль, слезы, память. Поделиться

Кем был Павел Петриченко

До полномасштабной войны РФ против Украины Павел работал проектным менеджером и был участником общественных инициатив. А незадолго до 24 февраля 2022 года Петриченко стал главой штаба новой партии Сергея Притулы.

Сначала он волонтерил, а в апреле того же года отправился защищать Украину на фронте.

facebook.com/pasha.petrychenko

В ВСУ я хотел пойти еще в начале февраля. Я не хотел волонтерить, откровенно говорю. Потому что у меня во-первых не было в этом никакого опыта. Во-вторых, я не воевал с 2014 по 2022 год, и было какое-то моральное убеждение, что теперь мое время пойти на войну. Павел Петриченко Военнослужащий ВСУ

Я даже готовился, купил какой-нибудь базовый набор вещей. Потому что понимал, что когда начнется большая мобилизация — с этим 100% будут проблемы, потому что трудно сразу одеть много людей. Но из-за того, как развивались события, я задержался в Киеве. Поделиться

Павел служил аэроразведчиком в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

facebook.com/pasha.petrychenko

Петиция о запрещении онлайн-казино в Украине

29 марта этого года Петриченко публично заговорил о том, как важно обратить внимание на игорный бизнес в Украине и его последствия. Он создал петицию на сайте Офиса президента по ограничению работы онлайн-казино. В течение нескольких часов она набрала необходимое количество подписей.

Это огромная проблема. Как отмечаю в петиции, военные попадают в стрессовые условия, в тяжелую ситуацию — война, обстрелы, бои. И телефон становится единственным утешением, быстрым доступом к развлечению, которое может вызвать зависимость. Я сержант, работаю со своим личным составом. Поделиться

Лично в моем подразделении этого нет, меня волнует этот вопрос на национальном уровне. Мы за этим следим, работаем с людьми, понимаем, что у них на уме, какое психологическое состояние.

Зеленский поручил предложить решение по онлайн-казино

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом ограничить деятельность онлайн-казино во время военного положения.

Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино — онлайн-игровых платформ. О том, как это распространено и как это оказывает влияние на часть общества.

Зеленский сказал, что поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение.

29 марта на сайте президента была опубликована петиция, зарегистрированная военнослужащим 59 бригады Павлом Петриченко.

Она набрала необходимые 25 тысяч подписей за несколько часов.