Зеленський підписав указ щодо обмеження азартних ігор в інтернеті

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.

Що передбачає рішення РНБО про обмеження онлайн-казино

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим Указом покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський доручив уряду у місячний термін:

розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань;

заборонити реєстрацію організатором онлайн-казино кількох акаунтів для одного гравця; запровадження обов'язкових перерв у грі, визначення максимального часу гри на тиждень;

встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу;

провести інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності.

Головнокомандувачу ЗСУ та керівництву інших військових формувань доручено невідкладно запровадити на період дії воєнного стану заборону військовослужбовцям доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх в інтернеті.

МОЗу доручено у тримісячний термін прийняти клінічного протоколу лікування ігрової залежності та проведення відповідного навчання медичних працівників.

Мінсоцполітики доручено у тримісячний термін прийняти держстандарт надання соціальної послуги "017.4. Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю" та провести навчання для надавачів соціальних послуг.

СБУ у двомісячний строк доручено провести перевірки організаторів азартних ігор щодо дотримання ними санкційного законодавства України.

Нацбанк має:

запровадити у двотижневий строк заборону прийому як застави товарів подвійного використання;

затвердити у двомісячний строк методичні рекомендації для банків-емітентів платіжних карток щодо виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" в частині Р2Р-переказів та щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх в Інтернеті.

Мінцифри має протягом місяця провести у місячний строк переговори з компаніями Apple та Google щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні "UA" у їх магазинах додатків.

Петиція про обмеження онлайн-казино

29 березня на сайті Офісу президента зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні, зареєстрована військовослужбовцем 59 бригади Павлом Петриченком.

Петриченко зазначав, що гральний бізнес користаються вразливістю військових під час війни, навмисне спрямовуючи свою рекламу на них, використовуючи символіку ЗСУ у своїх онлайн-казино та “відбілюючи” свою діяльність невеликим благодійними пожертвами на користь ЗСУ.

Вона набрала необхідну кількість голосів за кілька годин.

Зеленський доручив відповідним органам запропонувати рішення щодо роботи онлайн-казино.