За словами президента Володимира Зеленського, у разі перемоги Росії у розв'язаній злочинній війні проти України Кремль, ймовірно, здійснить напад на країни НАТО.

Росія може напасти на НАТО у разі перемоги в Україні

Хоча скажу, що, якщо ми не витримаємо це все, але я вірю, що цього не станеться, але припустимо, що ми не витримаємо, то у Росії не так багато кроків куди йти далі. Вони прийдуть в балтійські держави, хоче це хтось чи не хоче, говорять, що цього не буде, всі ці сперечання зайві — вони точно прийдуть, бо їм треба кудись йти вперед, — зазначив Зеленський. Поширити

За його словами, всі агресивні імперії рухались таким самим чином.

Глава держави підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін спрямовуватиме агресію на країни, які не чинитимуть йому запеклого опору.

На думку Зеленського, Путін не повторить помилку, як з Україною.

Другий раз він таку помилку не повторить, бо простіше з країною, яка менша. Менш захищена, менше людей, менше зброї. І це буде країна, яка була в Радянському союзі. І під це потрапляють балтійські країни. І він туди піде, — переконаний глава держави. Поширити

Зеленський зазначив, що у разі нападу на країни Балтії західним військам буде складно вибивати росіян.

І це буде війна Росія-НАТО. Безумовно, вона буде, якщо Україна не встоїть. Або не йти туди. І тоді це буде перемога Росії над країнами НАТО. І тоді буде перерозподіл територій по всьому світу, — попередив президент. Поширити

Як західні військові можуть допомогти Україні

На переконання Володимира Зеленського, західні партнери можуть допомагати Україні в збитті ракет окупаційної армії під час атак по Україні.

Щодо військ на нашій території. Які війська? А що було в Ізраїлі? Літаки. Літаки, які стріляли по ракетах. Якщо нам пропонується, наприклад, авіація Франції, Німеччини, Польщі, Британії, неважливо кого, яка підіймається в небо на територіях своїх держав, якщо ця авіація буде підійматися над територією країн, які наші сусіди, і будуть збивати ракети, які безумовно летять по Україні, але можуть прилетіти і на ті території, як вже було зафіксовано факти з Польщею та Румунією, то нехай вони збивають ці ракети. Я буду тільки вдячний за це. Якщо такі пропозиції будуть нам, то чому ні, — зазначає глава держави. Поширити

Він також підкреслив, що не чув пропозицій від президента Франції Еммануеля Макрона щодо введення військ в Україну.