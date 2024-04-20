За словами президента Володимира Зеленського, у разі перемоги Росії у розв'язаній злочинній війні проти України Кремль, ймовірно, здійснить напад на країни НАТО.
Росія може напасти на НАТО у разі перемоги в Україні
За його словами, всі агресивні імперії рухались таким самим чином.
Глава держави підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін спрямовуватиме агресію на країни, які не чинитимуть йому запеклого опору.
На думку Зеленського, Путін не повторить помилку, як з Україною.
Зеленський зазначив, що у разі нападу на країни Балтії західним військам буде складно вибивати росіян.
Як західні військові можуть допомогти Україні
На переконання Володимира Зеленського, західні партнери можуть допомагати Україні в збитті ракет окупаційної армії під час атак по Україні.
Він також підкреслив, що не чув пропозицій від президента Франції Еммануеля Макрона щодо введення військ в Україну.
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