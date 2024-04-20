Зеленський анонсував підписання Україною безпекових угод зі США та країнами Північної Європи

Найближчими місяцями Україна готується підписати двосторонні угоди у сфері безпеки зі Сполученими Штатами Америки, Норвегією та Швецією.
Зеленський прокоментував майбутні безпекові угоди України
Україна готується до підписання угод про безпеку ще з трьома країнами.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильським ЗМІ.
Глава держави підкреслив, що після того, як Конгрес США підтримає надання пакета допомоги Україні, «ми прийдемо до потужної угоди зі США».
Я б хотів, щоб люди розуміли, що це не лише про військову підтримку, це й гуманітарні аспекти, відновлення, фінансова підтримка, енергетична. Весь обсяг цієї потужної допомоги у двосторонніх угодах є.
Президент запевнив, що держава і надалі підписуватиме гарантії безпеки з партнерами.
Водночас він зауважив, що Україна наближається до того, щоб з країнами-партнерами Балтії також було підписано безпекові угоди.
Двосторонні безпекові угоди з Україною: що відомо
12 липня 2023 року на полях саміту НАТО у Вільнюсі лідери країн G7 погодили Спільну декларацію про підтримку України. У документі йшлося про роботу над двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями та домовленостями у сфері безпеки.
На виконання домовленостей вільнюського саміту НАТО Україна укладає двосторонні безпекові угоди із країнами-членами Альянсу. Вже укладено такі угоди із Великою Британією, Францією, Німеччиною, Данією, Канадою, Італією та Нідерландами.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-