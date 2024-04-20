Зеленський анонсував підписання Україною безпекових угод зі США та країнами Північної Європи

Найближчими місяцями Україна готується підписати двосторонні угоди у сфері безпеки зі Сполученими Штатами Америки, Норвегією та Швецією.

Зеленський прокоментував майбутні безпекові угоди України

Україна готується до підписання угод про безпеку ще з трьома країнами.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильським ЗМІ.

Ми наближаємося до важливого договору зі США. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави підкреслив, що після того, як Конгрес США підтримає надання пакета допомоги Україні, «ми прийдемо до потужної угоди зі США».

Я б хотів, щоб люди розуміли, що це не лише про військову підтримку, це й гуманітарні аспекти, відновлення, фінансова підтримка, енергетична. Весь обсяг цієї потужної допомоги у двосторонніх угодах є.

Президент запевнив, що держава і надалі підписуватиме гарантії безпеки з партнерами.

Водночас він зауважив, що Україна наближається до того, щоб з країнами-партнерами Балтії також було підписано безпекові угоди.

Я думаю, що у квітні ми будемо мати такий результат з однією з країн. У нас можуть бути потужні договори у травні. Я думаю, травень-червень ми вийдемо на договори не лише з США, з північними країнами. Ми готуємося до Швеції та Норвегії. Поширити

Двосторонні безпекові угоди з Україною: що відомо

12 липня 2023 року на полях саміту НАТО у Вільнюсі лідери країн G7 погодили Спільну декларацію про підтримку України. У документі йшлося про роботу над двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями та домовленостями у сфері безпеки.

8 січня 2024 року Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для переговорів про гарантії безпеки для України. Поширити

На виконання домовленостей вільнюського саміту НАТО Україна укладає двосторонні безпекові угоди із країнами-членами Альянсу. Вже укладено такі угоди із Великою Британією, Францією, Німеччиною, Данією, Канадою, Італією та Нідерландами.