Україна підпише безпекову угоду з ще однією країною — деталі

Україна та Греція вже найближчим часом можуть підписати двосторонню безпекову угоду.

Що відомо про безпекову угоду України та Греції

Зазначається, що заступник керівника ОПУ Ігор Жовква зустрівся зі спеціальним уповноваженим Міністерства закордонних справ Греції з питань України Спиридоном Ламбрідісом.

Під час зустрічі домовилися завершити переговори щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди, щоб Україна та Греція змогли укласти її найближчим часом, — йдеться у повідомленні. Поширити

Жовква наголосив, що для України також важлива підтримка з боку Греції початку переговорів про вступ до ЄС й наближення до членства в НАТО.

Що відомо про гарантії безпеки

Головною метою гарантій безпеки є спроба запобігти вторгненням у майбутньому, поки наша країна не стане повноправним членом Альянсу.

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, Україна та Словенія вже завершують роботу над двостороннім безпековим документом. Він підпише угоду за першої ж нагоди.