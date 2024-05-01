Україна готує ще сім безпекових угод з іншими країнами — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 травня розповів про плани України підписати безпекові угоди ще з 7 країнами.

Зеленський розповів про плани щодо безпекових угод

Зеленський розповів, що сьогоднішній день був присвячений міжнародній роботі — тим результатам, які потрібні Україні у травні та червні.

Ми готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави — двосторонніх безпекових угод. Зокрема щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами... Зброя, фінанси, політична взаємодія — сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і стосовно деяких із них уже є попередній текст угод. Володимир Зеленський Президент України

За словами президента, кожна з угод підтримає Україну і цього року, і в наступні роки — “безпекова архітектура на час до вступу в НАТО”.

Наповнюємо драфти угод сильнішими можливостями для України та для нашої спільної з партнерами безпеки. Зрозуміло, що особливий пріоритет — усьому, що дасть більше захисту від російського терору. Поширити

Підписання безпекових угод між Україною та іншими державами

Україна вже підписала низку подібних угод:

12 січня 2024 року — з Великою Британією.

16 лютого — з Німеччиною та Францією.

23 лютого — з Данією.

24 лютого — з Італією та Канадою.

3 квітня — з Фінляндією.

11 квітня — з Латвією.

Нагадаємо, що у березні 2023 року Зеленський сказав, що Україна хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки, поки не може стати членом НАТО.