Україна готує ще сім безпекових угод з іншими країнами — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 травня розповів про плани України підписати безпекові угоди ще з 7 країнами.
Зеленський розповів про плани щодо безпекових угод
Зеленський розповів, що сьогоднішній день був присвячений міжнародній роботі — тим результатам, які потрібні Україні у травні та червні.
За словами президента, кожна з угод підтримає Україну і цього року, і в наступні роки — “безпекова архітектура на час до вступу в НАТО”.
Підписання безпекових угод між Україною та іншими державами
Україна вже підписала низку подібних угод:
12 січня 2024 року — з Великою Британією.
16 лютого — з Німеччиною та Францією.
23 лютого — з Данією.
24 лютого — з Італією та Канадою.
3 квітня — з Фінляндією.
11 квітня — з Латвією.
Нагадаємо, що у березні 2023 року Зеленський сказав, що Україна хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки, поки не може стати членом НАТО.
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