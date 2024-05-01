Украина готовит еще семь соглашений по безопасности с другими странами — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 мая рассказал о планах Украины подписать соглашения о безопасности еще с 7 странами.

Зеленский рассказал о планах по соглашениям безопасности

Зеленский рассказал, что сегодняшний день был посвящен международной работе — тем результатам, которые нужны Украине в мае и июне.

Мы готовим еще семь новых документов безопасности для нашего государства — двусторонних сделок безопасности. В частности, относительно соглашения о безопасности с Соединенными Штатами... Оружие, финансы, политическое взаимодействие — сегодня работал с командой по конкретным деталям этих документов, и по некоторым из них уже есть предварительный текст соглашений. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам президента, каждое из соглашений поддержит Украину и в этом году, и в последующие годы — "безопасная архитектура на время до вступления в НАТО".

Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и нашей совместной с партнерами безопасности. Понятно, что особый приоритет — всему, что даст больше защиты от российского террора. Поделиться

Подписание соглашений о безопасности между Украиной и другими государствами

Украина уже подписала ряд подобных соглашений:

12 января 2024 года — с Великобританией.

16 февраля — с Германией и Францией.

23 февраля — с Данией.

24 февраля — с Италией и Канадой.

3 апреля — с Финляндией.

11 апреля — с Латвией.

Напомним, что в марте 2023 года Зеленский сказал, что Украина хотела бы получить стратегические гарантии безопасности, пока не может стать членом НАТО.