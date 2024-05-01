Украина готовит еще семь соглашений по безопасности с другими странами — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 мая рассказал о планах Украины подписать соглашения о безопасности еще с 7 странами.
Зеленский рассказал о планах по соглашениям безопасности
Зеленский рассказал, что сегодняшний день был посвящен международной работе — тем результатам, которые нужны Украине в мае и июне.
По словам президента, каждое из соглашений поддержит Украину и в этом году, и в последующие годы — "безопасная архитектура на время до вступления в НАТО".
Подписание соглашений о безопасности между Украиной и другими государствами
Украина уже подписала ряд подобных соглашений:
12 января 2024 года — с Великобританией.
16 февраля — с Германией и Францией.
23 февраля — с Данией.
24 февраля — с Италией и Канадой.
3 апреля — с Финляндией.
11 апреля — с Латвией.
Напомним, что в марте 2023 года Зеленский сказал, что Украина хотела бы получить стратегические гарантии безопасности, пока не может стать членом НАТО.
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