Україна та Бельгія підписали безпекову угоду

Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки. Це вже 11 подібний договір для Києва.
Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки
Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Бельгії Александр де Кроо підписали безпекову угоду. Вона діятиме протягом наступних 10 років.
Сьогодні в Брюсселі ми з Прем’єр-міністром Александром Де Кроо підписали двосторонню угоду щодо безпекової співпраці та довгострокової підтримки між Україною та Бельгією.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2024
Документ передбачає щонайменше 977 мільйонів євро бельгійської військової допомоги Україні цього року, а…
Документ включає в себе щонайменше 977 мільйонів євро як військову допомогу Бельгії Україні цього року, а також зобов'язання Бельгії надати Києву підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.
Угода гарантує Бельгії своєчасну безпекову допомогу, сучасну бронетехніку, техніку для задоволення потреб ВПС і ППО України, військово-морську безпеку, розмінування, участь у коаліції артилерійських боєприпасів і військову підготовку.
Документ також передбачає оборонне промислове співробітництво, підтримку української формули миру, посилення санкцій проти Росії, компенсацію збитків, правосуддя для агресора, використання заморожених російських активів і відновлення економіки.
Україна та Бельгія також поглиблять свою співпрацю в галузі розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації. Бельгія також висловлює підтримку майбутньому членству України в ЄС і НАТО.
Що відомо про гарантії безпеки
З початку 2024 року Україна підписала двосторонні угоди щодо безпеки з 10 країнами. При цьому обговорення таких документів розпочалося у 2023 році.
Бельгія — це 11-та країна, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. До цього такі угоди уклали з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією та Іспанією.
Вони надаватимуть підтримку Україні в оборонному секторі та за його межами. Тому Київ хоче отримати допомогу у нинішній війні та у разі можливого повторення російської агресії.
Напередодні Зеленський підписав угоду щодо безпеки з прем'єром Іспанії Педро Санчесом.
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