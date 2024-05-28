Україна та Бельгія підписали безпекову угоду
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна та Бельгія підписали безпекову угоду

Володимир Зеленський
Україна та Бельгія підписали безпекову угоду

Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки. Це вже 11 подібний договір для Києва.

Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Бельгії Александр де Кроо підписали безпекову угоду. Вона діятиме протягом наступних 10 років.

Документ включає в себе щонайменше 977 мільйонів євро як військову допомогу Бельгії Україні цього року, а також зобов'язання Бельгії надати Києву підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

Уперше в такій угоді вказується точна кількість винищувачів F-16 — 30, які будуть доставлені до України до 2028 року, причому перший із них прибуде вже цього року.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Угода гарантує Бельгії своєчасну безпекову допомогу, сучасну бронетехніку, техніку для задоволення потреб ВПС і ППО України, військово-морську безпеку, розмінування, участь у коаліції артилерійських боєприпасів і військову підготовку.

Документ також передбачає оборонне промислове співробітництво, підтримку української формули миру, посилення санкцій проти Росії, компенсацію збитків, правосуддя для агресора, використання заморожених російських активів і відновлення економіки.

Україна та Бельгія також поглиблять свою співпрацю в галузі розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації. Бельгія також висловлює підтримку майбутньому членству України в ЄС і НАТО.

Я дякую прем'єр-міністру де Кроо, його уряду й усім бельгійцям за їхню непохитну та довготривалу підтримку України, — додав Зеленський.

Що відомо про гарантії безпеки

З початку 2024 року Україна підписала двосторонні угоди щодо безпеки з 10 країнами. При цьому обговорення таких документів розпочалося у 2023 році.

Бельгія — це 11-та країна, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. До цього такі угоди уклали з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією та Іспанією.

Вони надаватимуть підтримку Україні в оборонному секторі та за його межами. Тому Київ хоче отримати допомогу у нинішній війні та у разі можливого повторення російської агресії.

Напередодні Зеленський підписав угоду щодо безпеки з прем'єром Іспанії Педро Санчесом.

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