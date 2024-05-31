Україна та Швеція підписали безпекову угоду. Що вона передбачає

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 31 травня підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами.

Що передбачає угода між Україною та Швецією

Згідно з документом, впродовж 2024–2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на близько 6,5 млрд євро, що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік.

Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії угоди.

Крім того, військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати.

Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.

Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням, — зазначили в Офісі президента. Поширити

Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в Україні.

Окремі блоки угоди стосуються підтримки формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги нашій країні в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.

До того ж Швеція буде підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Гарантії безпеки

У липні 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі лідери G7 скріпили підписами Спільну декларацію про гарантії безпеки для України.

Цей документ став основою для низки двосторонніх угод про гарантії, які Україна вже уклала з Великою Британією, Канадою, Німеччиною, Францією, Данією, Італією, Фінляндією, Нідерландами, Латвією, Іспанією, Бельгією та Португалією.

Швеція стала 13-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік.